AtoS : A suivre aujourd'hui

Rodolphe Belmer a pris ses fonctions de Directeur Général d'Atos. Coopté membre du Conseil d'Administration d'Atos en octobre dernier, Rodolphe Belmer a été désigné par celui-ci pour diriger la transformation du Groupe. Fort de son expérience et d'un solide réseau international, Rodolphe Belmer est un chef d'entreprise reconnu en Europe, aux États-Unis et en Asie et peut capitaliser sur un bilan solide dans l'accompagnement et le repositionnement des entreprises en pleine transformation numérique, indique la société dans un communiqué.



Rodolphe Belmer, 52 ans, était auparavant Directeur Général de l'opérateur de satellites Eutelsat Communications pendant six ans, après une carrière de 14 ans dans le groupe de télévision Canal +, dont il a été nommé Directeur Général en 2003, avant d'exercer les fonctions de Directeur Général Groupe entre 2012 et 2015. Rodolphe Belmer est également Administrateur de Netflix, le premier service de divertissement en streaming au monde.