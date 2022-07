AtoS : A suivre aujourd'hui

Atos a cédé jeudi 4,56% à 10,56 euros. Dans un communiqué publié mercredi soir, Atos a révélé que S&P Global avait abaissé sa notation de crédit de "BBB- assortie d'une perspective négative", à "BB assortie d'une perspective négative". Ce changement de notation ne devrait avoir que des impacts limités sur ses opérations et son financement, indique la société.



Selon elle, l'impact de ce changement de notation sur la structure et le coût de la dette est très limité. Le seul de ses instruments de dette existants dont le coût soit sujet à une clause liée à sa notation de crédit est la facilité de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros, qui demeure presque totalement non tirée à ce jour. Les termes et conditions des obligations restent inchangés.



Le 14 juin 2022, Atos a présenté son projet à l'étude de séparation en deux sociétés cotées et de déploiement "d'un ambitieux plan de transformation".



"Ce projet, qui a déjà suscité une motivation et un engagement considérables de la part des employés du Groupe, et a été très bien reçu par ses clients, n'est pas impacté par le changement de notation intervenu aujourd'hui, de même que les objectifs financiers à moyen-terme communiqués le 14 juin", précise Atos.



Comme indiqué dans le communiqué de S&P Global, la liquidité d'Atos est forte et sa politique financière est appropriée. En particulier, S&P Global précise que le niveau de liquidité prévu du groupe devrait lui donner les moyens de mener à bien son plan de transformation, avec un prêt à terme de 1,5 milliard d'euros, une facilité de crédit renouvelable de 900 millions d'euros, une moindre utilisation des billets de trésorerie, et 700 millions d'euros au titre de cessions prévues d'actifs non stratégiques.