AtoS : Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2020 (incluant le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2021)

Amendement au Document d'Enregistrement Universel (URD) 2020 Rapport financier semestriel au 30 juin 2021 inclus Le présent amendement au Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 30 juillet 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et, le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'Enregistrement Universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129. Le présent amendement actualise et doit être lu conjointement avec le Document d'Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l'AMF le 7 avril 2021 sous le numéro d'enregistrement D.21-0269. Une table de concordance est fournie dans le présent amendement afin de permettre de retrouver facilement les informations requises par les annexes 1 et 2 du règlement délégué (CE) 2019/980 du 14 mars 2019 conformément au schéma du Document d'Enregistrement Universel et celles mises à jour ou modifiées. Le Document d'Enregistrement Universel 2020 ainsi que le présent amendement sont disponibles sur le site Internet d'Atos (www.atos.net) dans la section Investisseurs / Information Réglementée, ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Sommaire 1. RAPPORT D'ACTIVITE ....................................................................................................... 3 1.1. Atos au premier semestre 2021 ............................................................................................... 3 1.2. Revue opérationnelle ............................................................................................................... 8 1.2.1. Réconciliation du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle à périmètre et taux de change constants ..... 8 1.2.2. Chiffre d'affaires par Secteur ............................................................................................................... 10 1.2.3. Performance par Entité Opérationnelle Régionale ................................................................................... 14 1.2.4. Portefeuille ....................................................................................................................................... 19 1.2.5. Ressources Humaines......................................................................................................................... 20 1.3. Objectifs 2021 et cibles à moyen terme ................................................................................. 21 1.4. Facteurs de risques................................................................................................................ 22 1.5. Litiges et réclamations........................................................................................................... 22 1.5.1. Litiges en matière fiscale .................................................................................................................... 23 1.5.2. Litiges en matière commerciale ........................................................................................................... 23 1.5.3. Litiges en matière sociale.................................................................................................................... 24 1.5.4. Garanties de passif ............................................................................................................................ 24 1.5.5. Autres .............................................................................................................................................. 24 1.6. Parties liées ........................................................................................................................... 24 2. ETATS FINANCIERS......................................................................................................... 25 2.1. Revue financière .................................................................................................................... 25 2.1.1. Compte de résultat ............................................................................................................................ 25 2.1.2. Tableau de flux de trésorerie et endettement net ................................................................................... 29 2.1.3. Ratios bancaires ................................................................................................................................ 31 2.2. Etats financiers consolidés résumés intermédiaires............................................................... 32 2.2.1. Compte de résultat consolidé intermédiaire ........................................................................................... 32 2.2.2. Etat intermédiaire du résultat global consolidé....................................................................................... 33 2.2.3. Etats consolidés intermédiaires de la situation financière ........................................................................ 34 2.2.4. Tableau de flux de trésorerie consolidé intermédiaire ............................................................................. 35 2.2.5. Variation des capitaux propres consolidés ............................................................................................. 36 2.2.6. Annexe aux états financiers consolidés résumés intermédiaires ............................................................... 37 2.3. Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ................................................................................... 56 3. PERSONNES RESPONSABLES........................................................................................... 58 3.1. Responsable de l'amendement au Document d'Enregistrement Universel ............................. 58 3.2. Attestation du responsable de l'amendement au Document d'Enregistrement Universel ....... 58 3.3. Responsables du contrôle des comptes.................................................................................. 58 4. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ................................................. 59 4.1. Renouvellement de mandats et composition du Conseil d'Administration.............................. 59 4.2. Assemblée Générale Annuelle du 12 mai 2021....................................................................... 60 4.3. Rémunération et actionnariat des dirigeants ......................................................................... 61 4.3.1. Plan d'attribution d'actions de performance décidé le 27 juillet 2021 ........................................................ 61 4.3.2. Révision des conditions de performance des plans d'actions de performance 2019 et 2020 ......................... 62 4.3.3. Actions de performance devenues disponibles depuis le 1er janvier 2021 pour les dirigeants mandataires sociaux - Tableau AMF n°7.................................................................................................................. 62 4.3.4. Options de souscription ou d'achat d'actions levées depuis le 1er janvier 2021 par les dirigeants mandataires sociaux - Tableau AMF n°5.................................................................................................................. 62 4.4. Evolution du capital ............................................................................................................... 63 4.4.1. Informations de base ......................................................................................................................... 63 4.4.2. Dividendes ........................................................................................................................................ 64 4.4.3. Capital ............................................................................................................................................. 64 5. ANNEXES......................................................................................................................... 69 5.1. Contacts................................................................................................................................. 69 5.2. Calendrier financier ............................................................................................................... 69 5.3. Table de concordance de l'amendement au Document d'Enregistrement Universel 2020 ...... 69 5.4. Table de concordance du rapport financier semestriel ........................................................... 73 5.5. 1. Rapport d'activité 1.1. Atos au premier semestre 2021 Janvier Le gouvernement d'Australie du Sud a choisi Atos comme partenaire stratégique. Ce partenariat devrait permettre de fournir des services de plateforme gérée, notamment en matière de sécurité des données et de migration vers le Cloud. Atos et IBM ont renforcé leur alliance stratégique mondiale visant à aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à optimiser leurs processus métiers. Atos est fier de participer au développement de la stratégie nationale française en matière de technologies quantiques. Fort d'une expertise unique en Europe et de technologies innovantes comme l'Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique le plus puissant au monde. Atos collabore déjà étroitement avec des acteurs nationaux comme GENCI (Grand Equipement National de Calcul) et le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), ou encore la start-up Pasqal. Atos et OVHcloud ont signé un partenariat stratégique pour fournir aux entreprises et organisations publiques des capacités et des services cloud de confiance, afin d'accélérer la transformation des entreprises partout dans le monde. OVHcloud et Atos vont créer une solution multi-cloud de pointe, 100 européenne, combinant Atos OneCloud - le puissant guichet unique d'offres d'Atos - avec les solutions innovantes d'OVHcloud basées sur des infrastructures souveraines. Atos s'est associé à SAP pour soutenir sa toute nouvelle offre, RISE with SAP, afin d'aider les clients à migrer leurs activités critiques vers le Cloud, à accélérer leur transformation numérique, et à générer de valeur de leurs investissements dans leur transition vers une entreprise intelligente. Février Nest, l'un des plus importants fonds de pension britanniques, a sélectionné Atos en tant qu'administrateur de son futur régime de retraite. Atos, Axione et Siemens ont remporté le marché couvrant la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance du réseau multi-services et du système de vidéo-surveillance de trois des quatre futures lignes de métro (15, 16 et 17) du « Grand Paris Express », le plus grand projet de transport urbain en Europe. Atos a relevé ses ambitions en matière de décarbonation afin d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2028. Le Groupe s'engage ainsi à réduire de 50 % les émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d'ici 2025 (champs d'application 1,2 et 3) et de compenser toutes ses émissions résiduelles d'ici 2028. Les nouvelles ambitions d'Atos anticipent de 22 ans l'objectif « zéro émission nette fixé par l'Accord de Paris, qui vise à limiter la hausse des températures à 2°C à l'horizon 2050 par rapport aux niveaux préindustriels, et de sept ans l'objectif que le Groupe s'était initialement fixé (2035). Atos a finalisé l'acquisition de Profit4SF, société néerlandaise de conseil en technologie et gestion d'entreprise spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients aux Pays-Bas. Atos a été sélectionné par l'Agence d'État espagnole de la Météorologie (AEMET) pour fournir et installer sa technologie de calcul et de stockage, dans le cadre de l'appel d'offres dédié. Basé sur l'architecture de supercalcul BullSequana d'Atos, le nouveau supercalculateur fournira une capacité de calcul près de dix fois supérieure à celle de l'équipement actuel, installé en 2014. Atos et HDF Energy ont annoncé leur volonté de développer une solution complète pour alimenter, dans la durée, des datacenters avec de l'hydrogène généré par des énergies renouvelables. La solution devrait être la première disponible sur le marché pour les datacenters à forte consommation énergétique. Les deux entreprises ont pour objectif la mise en opération, dès 2023, d'un premier datacenter fonctionnant à l'hydrogène vert. Trusted Partner for your Digital Journey 3/75

Mars Atos est classé parmi les leaders dans le rapport du cabinet d'études Technology Business Research Inc (TBR) dédié au marché de l'informatique quantique. Atos s'est notamment distingué par sa capacité à accélérer l'exploration et le développement des algorithmes quantiques. Atos est positionné comme Leader des services de cyber-résilience par le cabinet international de recherche et de conseil NelsonHall dans son dernier rapport NEAT. Atos a signé un contrat avec l'Université de Swansea pour la fourniture de son supercalculateur BullSequana X410. Celui-ci s'appuie sur la nouvelle architecture GPU NVIDIA A100 Tensor Core et le réseau InfiniBand NVIDIA Mellanox HDR 200Gb/s. Il permettra aux universitaires de Swansea et du Pays de Galles de mener des recherches à partir d'algorithmes de machine learning et de deep learning. Atos a livré sa plateforme Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercial le plus performant au monde, au Leibniz Supercomputing Centre (LRZ), de l'Académie bavaroise des sciences. Atos s'est engagé à remplacer l'ensemble de ses quelque 5 500 véhicules d'entreprise par des modèles électriques d'ici à la fin de l'année 2024. Le Groupe entend ainsi réduire les émissions de carbone de sa flotte mondiale de 50% en trois ans, conformément à son ambition d'atteindre « zéro émission nette » d'ici 2028. Avril Atos a signé un accord avec European Athletics, instance dirigeante de l'athlétisme en Europe, devenant ainsi son partenaire numérique officiel jusqu'en 2024. Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics et Thales se sont associés pour créer la « Software République » : un nouvel écosystème ouvert favorisant la mobilité intelligente et durable. Atos a signé un contrat avec Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, afin de fournir des services de cybersécurité de pointe pour protéger ses 75 000 employés et 1 600 bureaux et laboratoires dans 140 pays. Atos et le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont annoncé leur partenariat. Atos devient ainsi, à titre exclusif, Supporteur Officiel en services et opérations de cybersécurité pour l'événement. Atos a annoncé le chiffre d'affaires de son premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 s'est établi à 2 692 millions d'euros, en baisse de -1,9% à taux de change constants. Les activités d'Atos ont encore été affectées par le Covid-19 au cours du trimestre malgré une bonne résilience en Services Financiers & Assurance et en Santé & Sciences de la Vie ainsi qu'Europe du Nord, en Marchés de Croissance et une reprise encourageante en Europe du Sud. Les prises de commandes à 2 596 millions d'euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 96%. Atos a signé un accord en vue d'acquérir Ipsotek, fournisseur de logiciels d'analyse vidéo enrichis par intelligence artificielle (IA). Atos a signé un accord en vue d'acquérir Processia, intégrateur canadien de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management - PLM) et partenaire « Services » mondial de Dassault Systèmes. Le premier supercalculateur EuroHPC est désormais opérationnel. Baptisé « Vega », ce supercalculateur repose sur l'architecture BullSequana XH2000 d'Atos. Atos a inauguré son nouveau laboratoire mondial de recherche et développement aux Clayes-sous-Bois, en Île-de-France (Yvelines). Cet espace de 8 000 mètres carré, qui accueille près de 350 ingénieurs hautement qualifiés, sera dédié à l'innovation et à la recherche dans les domaines stratégiques que sont l'informatique quantique, le calcul haute performance, l'edge computing, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Trusted Partner for your Digital Journey 4/75

Mai Atos et SENAI CIMATEC, l'un des principaux instituts brésiliens d'éducation, de recherche et d'innovation, ont annoncé la création du premier Centre d'excellence en informatique quantique brésilien à destination des entreprises. Atos et le port d'Esbjerg, l'un des plus grands ports de Scandinavie, ont lancé un projet de co-innovation visant à créer un port neutre en carbone et apporter une solution de décarbonation ambitieuse aux entreprises. Le nouveau supercalculateur EuroHPC situé au Sofia Tech Park (Bulgarie), qui repose sur l'architecture BullSequana XH2000 d'Atos, est maintenant entièrement livré et assemblé. Atos est devenu le principal partenaire numérique de la Région flamande, dans le cadre d'un contrat courant sur une période de sept ans. Atos est classé deuxième acteur mondial et premier acteur européen des services de sécurité gérés (Managed Security Services, MSS) en termes de revenus sur l'année 2020, selon le dernier rapport publié par Gartner. Atos et Thales ont annoncé la création d'« Athea », une société commune destinée à développer une plateforme souveraine associant traitement de données massives et intelligence artificielle pour les secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure et qui s'adresse tant aux acteurs publics que privés. Athea bénéficie de l'expérience acquise par les deux entreprises dans la phase de démonstration du programme « ARTEMIS », la plateforme Big Data du ministère des Armées. Juin Atos a livré SICS, le système de commandement et de conduite des opérations du programme SCORPION, à la Direction générale de l'armement (DGA). Par ailleurs, Atos a annoncé que la DGA lui a également confié le développement des futures évolutions du système d'arme et son maintien en condition opérationnelle. Atos a signé un contrat avec l'université d'Édimbourg pour la fourniture de son supercalculateur le plus performant et le plus économe en énergie du marché : le BullSequana XH2000. Ce contrat représente le plus grand déploiement de système dédié au calcul accéléré par processeur graphique (GPU) sur un site client au Royaume-Uni. Atos a confirmé sa position de leader du numérique décarboné et sécurisé en dévoilant l'offre de solutions et services de décarbonation de bout en bout la plus complète du marché. Le Groupe entend ainsi encourager et faciliter l'adoption par les entreprises d'une stratégie « zéro émission nette ». Atos a annoncé également l'ouverture de son Centre d'excellence mondial dédié à la transformation « net zéro », réparti sur neuf hubs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Atos et Huma, spécialiste du numérique en santé, ont annoncé un partenariat mondial, d'une durée de cinq ans, visant à transférer les soins de santé et les essais cliniques de l'hôpital à la maison. Atos a rejoint AI4Cities, un projet de trois ans financé par l'Union Européenne qui vise à aider six villes et régions d'Europe à accélérer leur transition vers la neutralité carbone : Helsinki (Finlande), Amsterdam (Pays-Bas), Copenhague (Danemark), l'Île-de-France (France), Stavanger (Norvège) et Tallin (Estonie). Atos a lancé « ThinkAI », une solution de bout-en-bout sécurisée et évolutive qui permet aux entreprises de concevoir, développer et fournir des applications d'intelligence artificielle (IA) haute performance. Juillet Atos a été choisi par les Comités Olympiques Européens (COE) comme partenaire technologique numérique officiel pour les éditions 2023 et 2027 des Jeux européens. Dans le cadre de ce partenariat, Atos, partenaire de longue date du Mouvement olympique, et les COE - l'organe directeur des 50 comités nationaux olympiques d'Europe - collaboreront afin d'améliorer l'engagement des supporters. Trusted Partner for your Digital Journey 5/75

