AtoS : ArianeGroup, Atos et SKF lancent le hackathon « AI4IA » sur les applications industrielles de l'IA

ArianeGroup, Atos et SKF Magnetic Mechatronics lancent aujourd'hui leur nouvelle compétition d'open innovation : le hackathon « AI4IA » (Artificial Intelligence for Industrial Applications) qui s'intéresse aux futures applications industrielles de l'intelligence artificielle (IA). Pour cela, les trois organisations s'appuient sur des acteurs avec lesquels elles coopèrent régulièrement dans l'univers de l'industrie, du cloud et de l'information scientifique et technique : AWS, Mathworks, Techniques de l'Ingénieur et le Campus de l'Espace.

L'industrie regorge de données - et même si l'entraînement des algorithmes, le déploiement et l'exécution ont été favorisés par l'accroissement des performances des systèmes informatiques, le secteur est loin d'avoir exploité toutes les capacités de traitement et d'analyse offertes par l'IA. Le hackathon lancé par ArianeGroup, Atos et SKF a pour ambition d'explorer les possibilités offertes par ces algorithmes, exploitables dans les centres de données (cloud) ou à la source (edge) pour des applications industrielles dont les contraintes de latence, de coût et de cybersécurité sont importantes et peuvent impacter les chaînes de production.

Tous les étudiants de l'enseignement supérieur et startups basées en France sont conviés à participer à cette première édition.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 octobre. Un premier jeu de données sera fourni aux participants, ainsi que des ressources qui les aideront à répondre à la problématique (jetons AWS, soutien méthodologique de Mathworks, articles des Techniques de l'Ingénieur). Les participants auront deux semaines pour soumettre une description de la méthodologie utilisée et un script scientifique. 5 finalistes seront ensuite sélectionnés et pourront travailler sur le second jeu de données pour livrer leur résultats le 8 décembre.

Lors de la finale, ils défendront leur projet devant un jury d'experts scientifiques. L'événement se déroulera au Campus de l'Espace, à Vernon, avec le soutien de Seine Normandie Agglomération. Les finalistes remporteront des lots allant jusqu'à 5 000 €. Au total, plus de 10 000€ de lots sont mis en jeu ainsi que de nombreuses autres récompenses et opportunités professionnelles.