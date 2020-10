AtoS : Assemblée Générale Ordinaire d'Atos

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d'Atos SE s'est réunie ce jour à huis clos en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.

L'Assemblée Générale se réunissait afin de donner son avis sur les orientations à moyen terme de la Société et de statuer sur la nomination d'Édouard Philippe en qualité d'administrateur. Les actionnaires ont largement approuvé les résolutions présentées.

Atos SE a pour la deuxième fois mis à disposition des salariés actionnaires son application de vote développée en interne et utilisant la technologie blockchain.

L'Assemblée Générale a plébiscité les orientations à moyen terme de la Société approuvées par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général (99,99%) et ainsi confirmé leur pertinence. L'Assemblée a également approuvé la nomination d'Édouard Philippe en qualité d'administrateur avec un score très élevé (99,88%).

Le résultat des votes de l'Assemblée Générale est détaillé sur le site internet d'Atos (rubrique Investisseurs - Assemblée des Actionnaires).

À la suite du premier test réalisé lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 16 juin 2020, Atos SE a de nouveau mis à disposition des salariés actionnaires éligibles sa plateforme de vote développée en interne, Atos Vote©, utilisant la technologie blockchain, disponible sur les smartphones Android et iOS.

A la suite des travaux préparatoires conduits en collaboration avec Société Générale Securities Services, l'application Atos Vote© qui collecte les instructions de vote des actionnaires par ce nouveau canal de transmission sécurisé et innovant échange désormais ces informations avec le centralisateur de l'Assemblée.

Atos Vote© offre à présent aux actionnaires votants, outre le téléchargement d'une certification de transmission de leurs instructions de vote, la possibilité de demander une confirmation de la prise en compte de leur vote.

Atos discute actuellement avec d'importants acteurs de la place la possibilité d'étendre l'utilisation de l'application au bénéfice d'autres utilisateurs.

Des informations additionnelles sur l'application Atos Vote© sont disponibles sur une page dédiée du site web d'Atos.

