AtoS : CORR - Atos, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 28 septembre 2021

Une erreur s'est glissée dans le titre d'une précédente dépêche sur Atos. En effet, le titre Atos est la plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 28 septembre 2021. Le reste de la dépêche est inchangé.



Atos (+3,04% à 46,38 euros)

De puis sa sortie du CAC 40, le 10 septembre dernier au soir, le titre du groupe informatique alterne les hausses et les baisses. Des rumeurs font également état d'un intérêt de Thalès et de Sopra Steria pour un éventuel rachat.