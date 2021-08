AtoS : - Communiqué

Paris, le 16 août 2021 – Dans son communiqué de presse émis le 27 juillet 2021 dans le cadre de la communication sur ses résultats semestriels, le Groupe avait indiqué ce qui suit :

« Revue comptable détaillée en Amérique du Nord finalisée sans remise en cause :

La Société, avec l’aide de conseils extérieurs, a terminé la revue comptable détaillée des deux entités juridiques aux Etats-Unis qui avaient fait l’objet d’une réserve dans le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2020. Ces travaux, qui ont été revus par les Commissaires aux Comptes dans le cadre de leurs procédures semestrielles, n’ont pas révélé d’anomalie matérielle au regard des comptes consolidés du Groupe.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration d’Atos s’est réuni le 27 juillet 2021 et a examiné lors de cette réunion les comptes consolidés du Groupe au titre du semestre clos le 30 juin 2021. Les Commissaires aux Comptes ont effectué les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés résumés semestriels et un rapport sans réserve est en cours d’émission. »

En effet, le rapport sans réserve des auditeurs a bien été émis le 30 juillet 2021. Il a été inséré dans le rapport semestriel 2021 (appelé Amendement au Document d’Enregistrement Universel 2020) et qui a été déposé auprès de l’AMF le même jour 30 juillet 2021.

Le lien permettant d’accéder à l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel 2020 est le suivant : https://atos.net/wp-content/uploads/2021/07/atos-amendement-au-document-enregistrement-universel-urd-2020.pdf

