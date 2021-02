AtoS : DXC Technology confirme une offre d'Atos, annonce l'arrêt des discussions

(Reuters) - Le spécialiste américain des services du numérique DXC Technology a déclaré lundi soir avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de son rival français Atos.

DXC Technology, qui a indiqué n'avoir pas eu connaissance préalablement d'un quelconque intérêt de la part d'Atos, a déclaré que l'offre avait été jugée insuffisante et que les deux entreprises étaient convenues de ne pas mener de discussions supplémentaires.

Citant des sources au fait du dossier, Reuters a rapporté jeudi qu'Atos avait fait une proposition d'achat à DXC Technology le valorisant à plus de 10 milliards de dollars.

(Bureau de Paris)