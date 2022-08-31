Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. AtoS SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ATO   FR0000051732

ATOS SE

(ATO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 31/08/2022
10.12 EUR   +2.13%
18:31ATOS : Document AMF CP. 2022DD858776
PU
30/08ATOS : Franchissement de seuils
PU
30/08ATOS : JP Morgan Chase dépasse les 5%
CF
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

AtoS : Document AMF CP. 2022DD858776

31/08/2022 | 18:31
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD858776

31 août 2022

FR0000051732 - DD153053

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

RUELLAN Caroline, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ATOS SE

LEI : 5493001EZOOA66PTBR68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000051732

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 10.0925 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 10.0925 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

AtoS SE published this content on 31 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2022 16:30:02 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur ATOS SE
18:31ATOS : Document AMF CP. 2022DD858776
PU
30/08ATOS : Franchissement de seuils
PU
30/08ATOS : JP Morgan Chase dépasse les 5%
CF
29/08ATOS SE : Franchissements de seuil
CO
24/08ATOS : Document AMF CP. 222C2092
PU
23/08ATOS : JP Morgan Chase ne détient plus d'actions
CF
23/08ATOS SE : Franchissements de seuil
CO
16/08ATOS : Bank of America à moins de 5%
CF
16/08ATOS : Document AMF CP. 222C2069
PU
16/08ATOS SE : Franchissements de seuil
CO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ATOS SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 11 039 M 11 058 M -
Résultat net 2022 -432 M -433 M -
Dette nette 2022 1 731 M 1 734 M -
PER 2022 -3,73x
Rendement 2022 2,04%
Capitalisation 1 097 M 1 105 M -
VE / CA 2022 0,26x
VE / CA 2023 0,29x
Nbr Employés 112 180
Flottant 87,4%
Graphique ATOS SE
Durée : Période :
AtoS SE : Graphique analyse technique AtoS SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ATOS SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 14
Dernier Cours de Clôture 9,90 €
Objectif de cours Moyen 14,32 €
Ecart / Objectif Moyen 44,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nourdine Bihmane Group Chief Executive Officer
Nathalie Sénéchault Chief Financial Officer
Bertrand Marc Andrew Meunier Non-Executive Chairman
Eric Grall Chief Operating Officer & Head-Manufacturing
Sophie Proust Group Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ATOS SE-73.51%1 099
ACCENTURE PLC-29.44%185 020
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-14.10%147 611
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-0.40%102 047
INFOSYS LIMITED-20.91%78 671
SNOWFLAKE INC.-45.46%58 763