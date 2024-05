Innovation et création de valeur

Le Groupe Atos a été fondé il y a 24 ans avec la conviction que la technologie dispose du pouvoir de transformer les entreprises et d'améliorer notre monde. Plus de deux décennies plus tard, nous continuons à apporter une valeur inégalée à nos clients en opérant au cœur de leurs organisations.

En 2023, nous avons élargi le spectre de nos compétences pour exploiter la puissance de l'intelligence artificielle (IA), de l'analyse avancée, du cloud et de la cybersécurité afin d'accélérer la croissance et la transformation de nos clients. Mais surtout, les relations solides que nous entretenons avec nos clients sont restés inchangées. Cela atteste du talent, de la créativité et de la résilience de nos 94 000 collaborateurs à fin mars 2024 à travers le monde parmi lesquels figurent plus de 80 000 ingénieurs et 5 000 scientifiques. Je suis extrêmement fier de nos équipes et du travail que nous accomplissons ensemble.