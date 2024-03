Etats financiers consolidés 2023

Etats financiers

1.1 Etats financiers consolidés

1.1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) Notes Exercice 2023 Exercice 2022* Chiffre d'affaires Note 2 10 693 11 270 Charges de personnel Note 4.1 -5 418 -5 692 Charges opérationnelles autres que salariales Note 4.2 -4 808 -5 222 Marge opérationnelle 467 356 En % du chiffre d'affaires 4,4% 3,2% Autres produits et charges opérationnels Note 5 -3 573 -1 151 Résultat opérationnel -3 106 -795 En % du chiffre d'affaires -29,0% -7,1% Coût de l'endettement financier net Note 6.1 -102 -29 Autres charges financières Note 6.1 -151 -289 Autres produits financiers Note 6.1 26 143 Résultat financier Note 6.1 -227 -175 Résultat avant impôt -3 332 -970 Charge d'impôt Note 7 -112 -46 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence Note 10 5 4 Résultat net -3 439 -1 012 dont ⚫ attribuable aux propriétaires de la société mère -3 441 -1 012 ⚫ attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle Note 14.3 1 -0 (*) Montants retraités comme mentionné dans la Note 3.

(en millions d'euros et en nombre d'actions) Notes Exercice 2023 Exercice 2022 Résultat net - attribuable aux propriétaires de la société mère -3 441 -1 012 Nombre moyen pondéré d'actions 110 860 004 110 641 457 Résultat net par action (en euros) Note 14.1 -31,04 -9,14 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 110 860 004 110 641 457 Résultat net dilué par action (en euros) Note 14.1 -31,04 -9,14

1.1.2 Etat du résultat global consolidé

(en millions d'euros) Exercice 2023 Exercice 2022 Résultat net de la période -3 439 -1 012 Autres éléments du résultat global ⚫ A reclasser en compte de résultat (recyclable) -151 234 Variation de la juste valeur des instruments financiers de couverture 6 -3 Ecarts de conversion -156 236 Effet d'impôt sur les éléments à reclasser en compte de résultat -1 1 ⚫ Non reclassé en compte de résultat (non recyclable) -158 111 Gains et pertes actuariels liés aux engagements de retraite à prestations définies -121 149 Effet d'impôt sur les éléments non reclassés en compte de résultat -36 -38 Total autres éléments du résultat global -309 345 Total résultat global de la période -3 748 -668 dont ⚫ attribuable aux propriétaires de la société mère -3 750 -668 ⚫ attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 0

1.1.3 Etats consolidés de la situation financière

(en millions d'euros) Notes 31 décembre 2023 31 décembre 2022 ACTIF Goodwill Note 8.1 2 875 5 305 Immobilisations incorporelles Note 8.2 529 919 Immobilisations corporelles Note 8.3 355 414 Droits d'utilisation Note 9 687 892 Participations dans les entreprises mises en équivalence Note 10 11 8 Actifs financiers non courants Note 6.3 142 171 Instruments financiers non courants Note 6.6 0 13 Impôts différés actifs Note 7.4 206 294 Total des actifs non courants 4 806 8 017 Clients et comptes rattachés Note 3.2 2 459 2 603 Impôts courants 83 64 Autres actifs courants Note 4.4 1 637 1 485 Instruments financiers courants Note 6.6 13 18 Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 6.2 2 295 3 331 Total des actifs courants 6 488 7 501 Actifs destinés à la vente - 876 TOTAL DE L'ACTIF 11 294 16 394

(en millions d'euros) Notes 31 décembre 2023 31 décembre 2022 PASSIF Capital social Note 14.2 111 111 Primes 1 499 1 499 Réserves consolidées 1 887 3 195 Résultat de l'exercice attribuable aux propriétaires de la société mère Note 14.1 -3 441 -1 012 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère Note 14.2 55 3 793 Participations ne donnant pas le contrôle Note 14.3 5 7 Total capitaux propres 61 3 799 Provisions pour retraites et assimilées Note 11 741 639 Provisions non courantes Note 12 282 496 Emprunts Note 6.4 2 530 2 450 Instruments dérivés Note 6.6 - 13 Impôts différés passifs Note 7.4 35 148 Dettes de location non courantes Note 9 588 704 Autres passifs non courants 1 1 Total des passifs non courants 4 177 4 451 Fournisseurs et comptes rattachés Note 4.3 2 066 2 187 Impôts courants 74 63 Provisions courantes Note 12 280 245 Instruments financiers courants Note 6.6 2 11 Part à moins d'un an des emprunts Note 6.4 2 124 2 412 Dettes de location courantes Note 9 234 309 Autres passifs courants Note 4.5 2 276 2 260 Total des passifs courants 7 056 7 487 Passifs liés à des actifs destinés à la vente - 656 TOTAL DU PASSIF 11 294 16 394

1.1.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d'euros) Notes Exercice 2023 Exercice 2022 Résultat avant impôt -3 332 -970 Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles Note 4.2 266 275 Amortissement des droits d'utilisation Note 4.2 321 372 Dotations (reprises) nettes aux provisions opérationnelles -35 7 Dotations (reprises) nettes aux provisions financières 39 23 Dotations (reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles -185 -182 Amortissement des actifs incorporels (allocation du prix d'acquisition) Note 5 108 140 Perte de valeur du goodwill et des autres actifs non courants Note 5 2 527 177 (Plus) moins-values de cessions d'actifs non courants 61 160 Charges nettes relatives aux paiements fondés sur des actions Note 5 19 19 Pertes (gains) latentes relatives aux variations de juste valeur et autres 1 -27 Coût de l'endettement financier net Note 6.1 102 29 Intérêts sur dettes de location Note 6.1 26 22 Flux nets de trésorerie liés à l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et impôts -81 46 Impôts payés -77 -59 Variation du besoin en fonds de roulement -255 440 Flux nets de trésorerie liés à l'activité -413 427 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -205 -251 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 6 Investissements opérationnels nets -203 -245 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -26 -279 Trésorerie des sociétés acquises durant l'exercice - 11 Encaissements nets liés aux cessions d'immobilisations financières 476 226 Trésorerie des sociétés cédées durant l'exercice -34 -24 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - 0 Augmentation (diminution) des autres actifs financiers non courants - 60 Investissements financiers nets 416 -6 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement 213 -251 Augmentation de capital 0 1 Augmentation de capital souscrite par les actionnaires minoritaires - 6 Rachats et reventes d'actions propres -3 -2 Dividendes versés* -32 -9 Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle -3 -2 Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle -5 - Paiements des loyers Note 6.5 -358 -405 Souscription de nouveaux emprunts Note 6.5 1 700 1 850 Remboursement d'emprunts courants et non courants Note 6.5 -1 850 -1 632 Coût de l'endettement financier net payé Note 6.5 -102 -29 Autres mouvements liés aux opérations de financement Note 6.5 31 -81 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -622 -304 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie -822 -127 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 3 190 3 239 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Note 6.5 -822 -127 Incidence des variations de cours de monnaies étrangères Note 6.5 -73 78 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture Note 6.5 2 295 3 190 (*) correspond aux taxes prélevées sur des distributions de dividendes internes.

1.1.5 Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d'euros) Nombre d'actions à la clôture (en milliers) Capital social Primes Réserves consolidées Résultat net Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres Au 31 décembre 2021 110 730 111 1 498 5 790 -2 962 4 437 6 4 444 Augmentation de capital 221 1 - 1 1 Affectation du résultat net de l'exercice précédent -2 962 2 962 - - Dividendes versés -0 -0 -2 -3 Paiements fondés sur des actions 23 23 23 Actions propres -2 -2 -2 Autres 1 1 3 4 Transactions avec les actionnaires 221 - 1 -2 940 2 962 23 1 23 Résultat net de la période - -1 012 -1 012 0 -1 012 Autres éléments du résultat global 345 345 -0 345 Total du résultat global de la période - - - 345 -1 012 -668 0 -668 Au 31 décembre 2022 110 951 111 1 499 3 195 -1 012 3 793 7 3 799 Augmentation de capital 488 0 -0 - - - Affectation du résultat net de l'exercice précédent -1 012 1 012 -0 -0 Dividendes versés -0 -0 -3 -3 Paiements fondés sur des actions 17 17 17 Actions propres -3 -3 -3 Autres -1 -1 -0 -1 Transactions avec les actionnaires 488 0 -0 -999 1 012 13 -3 10 Résultat net de la période - -3 441 -3 441 1 -3 439 Autres éléments du résultat global -309 -309 -0 -309 Total du résultat global de la période - - - -309 -3 441 -3 750 1 -3 748 Au 31 décembre 2023 111 439 111 1 499 1 887 -3 441 55 5 61

1.1.6 Annexe aux états financiers consolidés

1.1.6.1 Préambule

Atos SE, société mère du Groupe, est une société européenne de droit français, dont le siège social est situé au 80, quai Voltaire, 95870 Bezons, France. La Société est immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés à Pontoise sous le numéro 323 623 603 RCS Pontoise. Les actions d'Atos SE sont cotées sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0000051732. Les actions ne sont cotées sur aucun autre marché. La Société est dirigée par un conseil d'administration.

Atos est un leader mondial de la transformation numérique et le numéro un européen dans le domaine du Cloud, de la cyber sécurité et du calcul à haute performance. Atos propose des solutions verticales totalement intégrées, des plateformes de données intelligentes et des solutions infrastructures, travaillant étroitement avec des partenaires technologiques majeurs et tirant partie des innovations sur les plateformes, de l'expérience client, du digital Workplace, de l'intelligence artificielle et du Cloud hybride.

Les états financiers consolidés du Groupe comprennent la société mère, ses filiales et les sociétés sur lesquelles elle exerce une influence notable ou un contrôle conjoint (l'ensemble constituant le « Groupe »).

Le groupe Atos n'a pas changé de nom par rapport à l'exercice précédent.

Ces états financiers consolidés ont été approuvés par le Conseil d'administration le 25 mars 2024. Les états financiers consolidés seront soumis pour approbation par la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires.

1.1.6.2 Base de préparation

Tous les montants sont présentés en millions d'euros sauf mention contraire. Certains totaux peuvent présenter des différences d'arrondis.

Principes comptables

Les états financiers consolidés du Groupe pour la période de douze mois clos le 31 décembre 2023 ont été établis conformément aux normes comptables internationales, telles qu'approuvées par l'Union européenne et dont l'application était obligatoire au 31 décembre 2023.

Les normes internationales comprennent les « International Financial Reporting Standards » (IFRS) tels que publiées par l'« International Accounting Standards Board » (IASB), les « International Accounting Standards » (IAS), les interprétations du « Standing Interpretations Committee » (SIC) et de l'« IFRS Interpretations Committee » (IFRS IC).

Les principes comptables appliqués par le Groupe sont conformes à ces normes et interprétations.

Au 31 décembre 2023, le Groupe a appliqué les mêmes principes comptables et méthodes d'estimation que lors de l'arrêté des états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, à l'exception des changements imposés par l'entrée en vigueur des nouvelles normes ou interprétations présentées ci-dessous et du traitement comptable de certaines transactions de reventes de logiciels tiers comme décrit en Note 3.

Nouvelles normes et interprétations applicables à compter du 1er janvier 2023

En réponse à la réforme fiscale internationale « Pilier 2 » visant à instaurer un impôt mondial minimal de 15 %, l'IASB a amendé IAS 12 afin d'introduire une exemption temporaire obligatoire à la comptabilisation des impôts différés découlant de la mise en oeuvre locale des règles fiscales du modèle GloBE (« Global anti-Base Erosion »), d'application immédiate et rétrospective conformément à IAS 8. En vertu de cette exemption, les entités n'ont pas à comptabiliser d'impôts différés liés àl'impôt complémentaire (« top-up taxes ») ni à fournir d'information à ce titre.

L'application des amendements d'IAS 12 : impôts sur le résultat - Réforme fiscale internationale - Modèle de règles du Pilier 2, était obligatoire pour le Groupe à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2023.

Conformément à l'exemption, le Groupe n'a comptabilisé aucun impôt différé en lien avec « Pilier 2 » dans les comptes consolidés.

Par ailleurs, sur la base des informations disponibles, le Groupe a réalisé une première estimation des impacts potentiels liés à la mise en oeuvre de la réglementation « Pilier 2 » : il ressort de ces travaux que le Groupe a une exposition limitée à ce dispositif dont les impacts devraient être non matériels. Cette estimation devra toutefois être revue à la lumière des cessions envisagées par le Groupe.

Les autres nouvelles normes, interprétations ou modifications suivantes, dont l'application était obligatoire pour le Groupe à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2023, n'ont pas eu d'impact significatif sur les comptes consolidés :

⚫ ⚫ ⚫

Amendements de portée limitée d'IAS 1 ; Amendements de portée limitée d'IAS 8 ;

Amendement d'IAS 12 : Impôts différés relatifs aux actifs et passifs résultant d'une transaction unique ;

⚫ IFRS 17 : Contrats d'assurance.

Autres normes

Le Groupe n'applique pas les normes et interprétations non encore approuvées par l'Union européenne à la date de clôture.

Par ailleurs, aucune nouvelle norme ou interprétation applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et pour lesquelles une application anticipée était possible, n'a été appliquée par le Groupe.

Les impacts potentiels de ces nouveaux textes sont en cours d'analyse.

Recours à des estimations comptables et jugements

Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés, la direction émet des jugements et a recours à des estimations et hypothèses qui impactent le montant des actifs et passifs, produits et charges comptabilisés dans les états financiers, ainsi que les informations figurant en annexe sur les actifs et passifs éventuels à la date de clôture. Du fait de l'évolution de ces hypothèses ou de nouvelles circonstances qui pourraient intervenir, les montants apparaissant dans les états financiers qui seraient publiés ultérieurement, pourraient différer des estimations actuelles, particulièrement sur les sujets suivants :

⚫

Reconnaissance du chiffre d'affaires : estimations des pourcentages d'avancement, des coûts restant à engager et des éventuelles pertes à terminaison, analyses principal versus agent (Note 3 - Chiffre d'affaires, créances clients, actifs, passifs et coûts des contrats et Note 12 - Provisions) ;

⚫

Regroupement d'entreprises : juste valeur de la contrepartie transférée (y compris la contrepartie éventuelle) et juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris (Note 1 - Variations de périmètre) ;

⚫

Test de dépréciation du goodwill et autres actifs immobilisés : hypothèses clés sous tendant les valeurs recouvrables (Note 8 - Goodwill et actifs immobilisés) ;

⚫

Reconnaissance et évaluation des impôts différés actifs : existence de profits futurs taxables permettant d'absorber les différences temporelles déductibles et les pertes fiscales reportables (Note 7 - Charge d'impôt) ;

⚫

Reconnaissance et évaluation des provisions et passifs éventuels : hypothèses clés retenues pour évaluer la probabilité et le niveau de sortie de ressources sans contrepartie, estimations et jugements relatifs à l'issue des litiges en cours, et plus généralement, estimations relatives à toutes les provisions et passifs éventuels (Note 12 - Provisions et Note 16 - Litiges) ;

⚫ Evaluation des engagements au titre des régimes à prestations définies : hypothèses actuarielles clés (Note 11 -

Engagements de retraite et autres avantages à long terme) ;

⚫

Dettes de location et droits d'utilisation : estimation de la durée des contrats et des taux marginaux d'emprunt utilisés (Note 9 - Contrats de location) ;

⚫

Actifs financiers : estimations et jugements relatifs à la recouvrabilité des créances (Note 3 - Chiffre d'affaires, créances clients, actifs, passifs et coûts des contrats) et des autres actifs financiers.

De manière régulière, les estimations relatives aux contrats à long terme sont revues pour prendre en considération les éventuelles situations de perte à terminaison ou de risque de recouvrabilité des actifs et coûts de contrats. Les provisions pour pertes de crédit attendues sont également revues pour intégrer l'augmentation potentielle du risque de faillite de clients.

Effets des problématiques climatiques sur les états financiers

En préparant les états financiers consolidés, Atos a considéré l'impact du changement climatique, particulièrement dans le contexte des informations requises au sein de la section « Responsabilité Sociétale d'Entreprise » du Document d'Enregistrement Universel. Cette prise en compte n'a pas eu d'impact matériel sur les jugements et estimations opérés par le Groupe, en cohérence avec l'analyse faite par Atos que le changement climatique n'aurait pas d'effet majeur sur la pérennité du Groupe à moyen terme.

Par ailleurs, le Groupe a réalisé en novembre 2021 une émission obligataire indexée sur sa performance environnementale (voir Note 6). Le coupon des trois dernières années restera inchangé si Atos atteint l'objectif de développement durable suivant : réduction en 2025 de 50% de ses émissions de gaz à effet de serre (CO2, Scopes 1, 2 et 3) par rapport à 2019. Si cet objectif n'est pas atteint, le coupon des trois dernières années sera majoré de 0,175%.

Enfin, un objectif de réduction d'émission carbone a été inclus dans les critères de performance des plans d'actions de performance attribués entre 2020 et 2022 (voir Note 5). Cet indicateur mesure l'évolution du pourcentage d'émission de gaz carbonique par million d'euros de chiffre d'affaires (tonne de CO2 / millions d'euros) sur une période de trois ans.

Politiques comptables significatives

Actifs financiers et modèle de gestion

La norme IFRS 9 définit trois catégories pour classer et évaluer les actifs financiers lors de leur comptabilisation initiale :

⚫ le coût amorti ;

⚫ la juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global ;

⚫ la juste valeur par résultat.

Les actifs financiers sont classés selon ces trois catégories sur la base du modèle économique suivi par le Groupe pour gérer ces actifs et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels qu'ils génèrent.

Les prêts, créances et autres instruments de dette considérés comme « basiques » au sens de la norme IFRS 9 (flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement aux remboursements du principal et aux versements des intérêts) sont mesurés au coût amorti s'ils sont gérés dans l'objectif de collecter les flux de trésorerie contractuels, ou à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global s'ils sont gérés dans l'objectif de collecter les flux de trésorerie contractuels et de céder l'actif, tandis que les instruments de dette non « basiques » ou qui ne répondent pas à ces modèles de gestion sont mesurés à la juste valeur par résultat. Les instruments de capitaux propres sont mesurés à la juste valeur par résultat ou, sur option irrévocable, à la juste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global.

Le modèle de gestion du Groupe est de collecter les flux de trésorerie contractuels de ses créances commerciales.

Ces créances commerciales peuvent être transférées à des tiers (banques) avec des conditions remplissant les critères de transfert d'IFRS 9, à savoir transfert effectif des flux de trésorerie contractuels et de la quasi-totalité des risques et avantages qui y sont attachés. Ces créances commerciales sont dans ce cas déconsolidées, après analyse du transfert effectif des risques, du caractère non-matériel du risque de dilution résiduel sur la base de l'expérience acquise et de l'absence d'implication continue.

Actifs et passifs courants et non courants

Les actifs et passifs courants sont ceux que le Groupe s'attend à réaliser, consommer ou régler durant le cycle d'exploitation normal. Tous les autres actifs et passifs sont classés comme non courants. Le besoin en fonds de roulement du Groupe est défini en Note 4.6.

Conversion des devises étrangères

La devise de présentation est l'euro, qui correspond à la devise fonctionnelle du Groupe.

Etats financiers libellés en devises étrangères

Les états financiers des entités consolidées sont préparés dans leur devise fonctionnelle, correspondant à la devise de l'environnement économique primaire dans lequel elles opèrent leur activité. Les états financiers des activités à l'étranger, dont la devise fonctionnelle n'est pas l'euro, sont convertis en euro de la manière suivante :

⚫ les actifs et passifs sont convertis au taux de clôture ;

⚫ les charges et produits sont convertis au taux moyen de la période ;

⚫ les gains et pertes de change générés par ces opérations de conversion sont reconnus au sein des autres éléments du résultat global sur la ligne « écarts de conversion ». Quand tout ou partie d'une activité à l'étranger est déconsolidée (à savoir quand le Groupe n'exerce plus de contrôle, contrôle conjoint ou d'influence notable sur cette entité), la quote-part accumulée d'écarts de conversion est recyclée au compte de résultat.

Le goodwill et les ajustements de juste valeur reconnus lors de l'acquisition d'une activité à l'étranger sont considérés comme des actifs et des passifs de cette entité et convertis en euros à la date de clôture.

Le Groupe n'a aucune entité opérant dans une économie hyper-inflationniste à l'exception de l'Argentine et de la Turquie.

L'Argentine est considérée comme une économie hyper-inflationniste depuis le 1er juillet 2018 et la Turquie depuis le 1er avril 2022. Par conséquent, tous les éléments du compte de résultat des entités argentines et turques ont été retraités de l'inflation conformément à la norme IAS 29.

Transactions en monnaie étrangère

Les transactions en monnaie étrangère sont converties dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le taux de change à la date des transactions. A la date de clôture, les créances et dettes associées à ces transactions sont converties au taux de clôture.

Les gains ou pertes de change associés sont reconnus en résultat financier au sein de la ligne « Autres produits et charges financiers » sauf quand la comptabilité de couverture est appliquée comme évoqué en Note 13 - Juste valeur et caractéristiques des instruments financiers.

1.1.6.3 Gestion des risques financiers

Les activités du Groupe l'exposent à différentes natures de risques financiers : risque de liquidité, risque de variation des flux de trésorerie dû à l'évolution des taux d'intérêt, risque de crédit et risque de change. Les risques financiers sont gérés par le

département Trésorerie du Groupe et impliquent de minimiser les effets potentiellement défavorables de ces risques sur la performance financière du Groupe.

Risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité implique le maintien d'un niveau suffisant de liquidités et de titres négociables sur le marché ainsi que l'assurance de la disponibilité de ressources financières au travers d'un niveau approprié de facilités de crédit

autorisées.

La politique d'Atos est de couvrir complètement ses besoins de liquidités estimés par des emprunts à long terme ou d'autres instruments financiers appropriés à long terme. Les termes et conditions de ces emprunts sont caractérisés par des maturités et des ratios bancaires laissant suffisamment de flexibilité au Groupe pour financer ses opérations et ses développements futurs.

Les facilités de crédit sont soumises à des ratios bancaires qui sont suivis attentivement par le département Trésorerie du Groupe.

L'analyse de la maturité des passifs financiers est détaillée dans la Note 6.4 - Passifs financiers.

La continuité des opérations repose en particulier sur la liquidité du Groupe comme mentionné en 1.1.6.5 Evènements significatifs de l'exercice.

Risque de taux

Le risque de taux d'intérêt provient essentiellement des emprunts. La gestion de l'exposition au risque de taux couvre deux types de risques :

⚫ un risque de prix sur les actifs et passifs financiers à taux fixe. En contractant une dette à taux fixe par exemple, le Groupe est exposé à une perte potentielle d'opportunité si les taux d'intérêt venaient à baisser. Une variation des taux d'intérêt aurait un impact sur la valeur de marché des actifs et passifs financiers à taux fixe. Cette perte d'opportunité n'aurait toutefois

aucun effet sur les produits et charges financiers tels que présentés dans le compte de résultat consolidé et, en tant que tel, sur le résultat net futur du Groupe jusqu'à l'échéance de ces actifs et passifs ;

⚫

un risque sur les passifs à taux variable si les taux d'intérêt venaient à augmenter.

L'objectif principal de la gestion globale du risque de taux d'intérêt sur l'endettement du Groupe est de minimiser le coût de la dette et de le protéger des fluctuations des taux d'intérêt en échangeant pour du taux fixe la part de la dette financière à taux variable. Les instruments dérivés utilisés pour couvrir l'endettement sont des contrats de swaps conclus avec des établissements financiers de premier ordre.

Risque de crédit

Le Groupe n'a pas de concentrations significatives de risques de crédit. Les procédures d'acceptation des clients et les analyses des risques de crédit associés sont pleinement intégrées au processus global d'évaluation des risques conduit tout au long du cycle de vie d'un contrat.

Seuls les établissements financiers de premier ordre sont utilisés par le Groupe dans le cadre des opérations de trésorerie et opérations sur instruments dérivés.

Risque de change

La politique du Groupe Atos promeut les positions de couvertures naturelles dans lesquelles les coûts et les revenus sont libellés dans la même devise.

10