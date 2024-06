AtoS : Eviden (Atos) remporte un contrat avec la direction générale de l’armement

Eviden s’est vu confier par la direction générale de l’armement, via l’agence du numérique de défense, le développement et le déploiement du SICS ALAT. Il s’agit d’une solution complète et unique de numérisation destinée aux hélicoptères de l’armée de Terre permettant d’assurer la continuité de la chaîne de commandement numérisée du combat aéroterrestre, capable de donner aux chefs de patrouille et aux équipages d’hélicoptères la connaissance de la situation tactique dans leur zone d’intérêt et l’échange rapide d’informations en transmission de données.



Ce système embarqué dans les porteurs de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre s'inscrit dans la montée en puissance des capacités de combat collaboratif de l'armée de terre. Ce nouveau système d'information viendra se substituer aux systèmes existants d'ici à l'horizon 2026.