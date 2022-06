© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ATOS SE -7.63% 23.14 -33.06% OVH GROUPE 0.34% 19.305 -24.25%

Atos et OVHcloud ont annoncé avoir conclu un partenariat dans le domaine de l’informatique quantique pour la mise à disposition de l’émulateur quantique d’Atos dans le Cloud d’OVHcloud, « as a service ». " Cette première européenne va permettre de rendre plus accessibles les technologies d’émulation quantique pour ainsi élargir l’écosystème d’acteurs engagés dans le développement des technologies quantiques " ont expliqué les deux groupes.Qu'il s'agisse de laboratoires de recherche, de grandes écoles ou d'universités, de startups ou de grandes sociétés, tous auront ainsi la possibilité de concevoir du logiciel quantique et d'explorer des cas d'application précurseurs en avance de phase." La révolution quantique et le déploiement des premiers cas d'usage ne pourra se faire sans le Cloud, qui garantit un mode de consommation et une liberté d'usage à même de fédérer des communautés expertes. " a déclaré Thierry Souche, CTO, OVHcloud.