AtoS : L'université de Linköping choisit Atos pour développer le plus grand supercalculateur IA de Suède

Communiqué de presse





L'université de Linköping choisit Atos pour développer le plus grand supercalculateur IA de Suède

Linköping, Suède ; Paris, France – Le 6 octobre 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce un nouveau contrat avec l'Université de Linköping pour la construction du supercalculateur le plus rapide de Suède dédié à l'apprentissage machine et à l'intelligence artificielle (IA). Le supercalculateur offrira 300 pétaflops de performance pour l’IA et sera basé sur l'infrastructure informatique NVIDIA DGX SuperPOD™. Il s’appelera BerzeLiUs, en référence au célèbre scientifique suédois Jacob Berzelius, et sa construction commencera au début de l’année 2021.

BerzeLiUs permettra de faire avancer la recherche en IA et de stimuler la collaboration entre le monde universitaire et l'industrie en Suède. Cette approche s’inscrira principalement dans le cadre de programmes de recherche financés par la Fondation Knut et Alice Wallenberg – notamment le programme Wallenberg sur l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes et les logiciels ainsi que des initiatives dans le domaine des sciences de la vie ou de la technologie quantique.

« Je suis extrêmement heureux et fier que l'Université de Linköping accueille cette nouvelle infrastructure de supercalcul par l'intermédiaire du Centre national de supercalcul suédois », déclare Jan-Ingvar Jönsson, Vice-chancelier de l'Université de Linköping. « Cela nous donne la certitude que la Suède ne se contente pas de maintenir sa position internationale, mais qu'elle ne cesse de la renforcer ».

BerzeLiUs sera composé de 60 systèmes NVIDIA DGX™ A100 combinés avec le réseau InfiniBand de NVIDIA Mellanox™ et alimentés par 1,5 pétaoctets de stockage de DDN. Le supercalculateur sera soutenu par la suite IA Atos Codex afin de permettre aux chercheurs d'accélérer les temps de traitement de leurs données complexes – et ainsi d'acquérir des connaissances plus rapidement, en utilisant la puissance de l’apprentissage profond (deep learning) et de l’analytique.

« Nous sommes fiers de collaborer avec l'université de Linköping pour la livraison de son nouveau supercalculateur BerzeLiUs. Celui-ci apportera aux chercheurs la puissance de calcul nécessaire pour permettre de nouvelles percées scientifiques et favoriser l'innovation. Ce système haute performance, associé à notre expertise, aidera la Suède à relever les principaux défis de l'IA et de l'apprentissage machine » déclare Damien Déclat, Vice-président, Responsable des activités HPC, IA et Quantum chez Atos.

« Le nouveau supercalculateur fera entrer la recherche en IA suédoise dans une nouvelle ère. Il sera au cœur d'un investissement qui renforcera la position de la Suède en tant que leader de la recherche en IA et donnera également à l'industrie suédoise de nombreux avantages concurrentiels dans des domaines tels que les télécommunications, les produits pharmaceutiques et les véhicules », déclare Jaap Zuiderveld, Vice-président EMEA chez Nvidia.

La Fondation Knut et Alice Wallenberg a fait don de 300 millions de couronnes suédoises à l'Université de Linköping et au Centre national de supercalculateurs (NSC) pour la construction du supercalculateur.

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Press contact:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 |

@laurajanefau

Pièce jointe