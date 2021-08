AtoS : La valeur du jour à Paris Atos toujours porté par la spéculation

La spéculation va toujours bon train sur le dossier Atos. Après avoir déjà gagné près de 11% vendredi, le titre s’adjuge encore 2,95% ce lundi à 44,62 euros. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises continue de bénéficier d'une information du site Internet DealReporter selon laquelle il intéresserait certains fonds d'investissement, dont Cinven, KKR, Advent et Bain. Malgré cette hausse, la capitalisation d’Atos a fondu de plus de 40% depuis le début de l’année et est désormais inférieure à 5 milliards d’euros.



La chute boursière d'Atos a été particulièrement marquée ces dernières semaines. Le groupe a en effet lancé le mois dernier un important profit warning car l'accélération de la migration vers le Cloud entraine une accélération du déclin des activités de gestion d'infrastructures classiques.



Atos n'a pas encore réagi officiellement aux informations de DealReporter.