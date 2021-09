AtoS : La valeur du jour à Paris - Eurofins Scientific remplace Atos au sein du CAC 40

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ATOS SE -1.32% 41.84 -43.30% EUROFINS SCIENTIFIC SE 1.03% 125.44 80.85%

Atos (-1,56% à 41,74 euros) continue de se replier alors que sa sortie du CAC 40 a été confirmée par Euronext. Il sera remplacé au Saint des Saints de la Bourse française par Eurofins Scientific, qui gagne 0,13% à 124,28 euros. Ce changement prendra effet le vendredi 17 septembre, après la clôture des marchés. Atos affiche la plus mauvaise performance du CAC 40 depuis le 1er janvier : il a chuté de 44% et sa capitalisation est tombée à 4,6 milliards d'euros. Le spécialiste de la transformation numérique des entreprises n'a cesser d'accumuler les déboires ces derniers mois.Tout d'abord, le projet d'acquisition de l'américain DXC Technology, jugé trop ambitieux, a été abandonné en début d'année. Puis le groupe a annoncé en avril la découverte d'erreurs comptables aux Etats-Unis. Les commissaires aux comptes ont en conséquence émis une réserve.Mais le coup de grâce a été donné à la mi-juillet sous la forme d'un important profit warning, l'accélération de la migration vers le Cloud ayant en effet entrainé une accélération du déclin des activités de gestion d'infrastructures classiques.Ce changement est le résultat de la pandémie, qui a, au contraire, bénéficié à Eurofins Scientific. En 1 an, l'action du groupe de laboratoires d'analyses a progressé de plus de 80% pour afficher une capitalisation de 23,7 milliards d'euros. Sur les 6 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a ainsi bondi 41% à 3,272 milliards d'euros, dont près de 750 millions d'euros pour ses tests covid-19.Non seulement, Eurofins Scientific a revu ses objectifs annuels à la hausse, mais il a également prévenu que ces chiffres pourraient une nouvelle fois être largement dépassés. Il anticipe désormais un chiffre d'affaires de 6,15 milliards d'euros, soit une croissance de 13%, et un Ebitda ajusté de 1,7 milliard.