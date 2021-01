AtoS : Le gouvernement d'Australie-Méridionale sélectionne Atos comme partenaire stratégique

Communiqué de presse





Le gouvernement d'Australie-Méridionale sélectionne Atos comme partenaire stratégique





Le partenariat vise à offrir des services de plateforme gérés qui comprennent la sécurité des données et la migration vers le cloud

Melbourne, Australie et Paris, France - Le 20 janvier 2021 – Atos devient l’un des partenaires stratégiques du gouvernement d'Australie Méridionale pour la mise en place de services de plateforme gérés (Managed Platform Services, MPS) dans le cadre d'un accord de trois ans. Les services de plateforme gérés visent à assurer le traitement et le stockage des données de l’Etat, ainsi que la gestion de services cloud à grande échelle (hyperscale). Ils permettront à l'État d'accroître la fiabilité des services en ligne et, par conséquent, d'améliorer l'expérience des citoyens.

Le nouvel accord contractuel combine les exigences des agences gouvernementales en matière de traitement et de stockage des données sur diverses plateformes et configurations (physiques et cloud, hébergement géré et non géré, serveurs appartenant à l'État et aux fournisseurs) en un seul accord contractuel. Il permettra à l'État d'Australie-Méridionale d'accéder aux données, de les stocker et de les traiter de manière sûre et fiable.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme partenaire stratégique pour la transformation digitale du gouvernement d'Australie-Méridionale » a déclaré Nourdine Bihmane, Responsable des marchés en croissance et responsable de la division B&PS Public & Regional d'Atos. « La crise du Covid-19 a bouleversé nos vies. Les acteurs du secteur public doivent donc réinventer leurs services et se préparer à une société numériquement décarbonée, dans laquelle la sécurité des données et la fiabilité du cloud seront cruciales ».

Depuis 30 ans, Atos travaille avec de très nombreuses agences gouvernementales, dans le secteur de la défense, de l'éducation, du trésor public ou encore des soins de santé.

Pour plus d'informations sur les solutions d'Atos pour une administration digitale centrée sur les citoyens : https://atos.net/en/industries/central-government

***

À propos d’Atos :

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact Presse :

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18

Pièce jointe