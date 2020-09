AtoS : Le groupe audiovisuel italien RAI renouvelle son contrat avec Atos pour automatiser l'accès aux contenus de son portail RaiPlay

Milan, Italie et Paris France, le 9 septembre 2020 - Atos, leader global de la transformation digitale, annonce le renouvellement pour 3 ans de son contrat avec la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. pour l’automatisation et la gestion de tous les services digitaux liés à RaiPlay, son portail multimédia.

Dans le cadre de ce renouvellement, Atos intègre de nouvelles solutions d’automatisation et continue de fournir, sur-site et 24/7x365, des services avancés de gestion de l'infrastructure et des applications de la chaîne logistique des médias numériques de la RAI. D’autre part, la RAI va profiter d’une expérience utilisateur améliorée et de nouvelles capacités d’analyse des flux qui dépassent les limites de l’œil humain, permettant ainsi d’analyser d’énormes quantités de données. Ce contrat marque une nouvelle étape dans la longue relation commerciale qui unie Atos et la RAI, initiée en 2009.

La solution d’automatisation fournie par Atos permet de contrôler et visionner simultanément des contenus audio/vidéo, depuis les réseaux de transmission et de diffusion jusqu’aux environnements de distribution (transmetteurs terrestres, stations d’émission/réception par satellite, systèmes dorsaux IPTV, réseaux de diffusion de contenu CDN, etc.). La RAI peut ainsi stocker, administrer, fournir et diffuser le plus efficacement possible du contenu en ligne, en direct ou à la demande.

En complément, la solution assure le décodage et l’analyse en continu des services audio et vidéo depuis une plateforme unique, augmentant la productivité grâce à des outils de gestion, une analyse des paramètres, le contrôle en mode multi-visionnage et un système d’alertes en cas de perte de signal, d’erreur de contenu ou encore de vidéo bloquée. Le système utilise une infrastructure logicielle unifiée pour contrôler de manière convergée à la fois les signaux d’entrée et de diffusion. Un seul bloc logiciel partagé gère de manière uniforme le suivi et l’analyse de tous les types de signaux d’entrée.

“Nous sommes fiers de travailler avec la RAI. Nous collaborons depuis de longues années et la confiance renouvelée du groupe démontre notre expertise dans le secteur de l’audiovisuel et des médias. Nous sommes plus déterminés que jamais à développer des solutions novatrices et porteuses de valeur pour nos clients, afin de soutenir leur croissance et de répondre à leurs besoins, » explique Giuseppe Di Franco, vice-président senior d’Atos et CEO d’Atos pour l’Italie.

Atos accompagne la RAI avec succès depuis plus de 10 ans et fournit des services de gestion de l'infrastructure et des applications de la chaîne logistique des médias numériques de la RAI. Atos gère le lecteur multimédia RaiPlay et le système de gestion des accès et des identités des clients de la RAI. Atos a également mis en place la plateforme sur laquelle repose la gestion des contenus, le moteur de recherche intelligent et le système de recommandation multilingues de la RAI, qui utilise les technologies de machine learning et d’IA pour améliorer l’expérience des utilisateurs et faciliter la découverte de nouveaux contenus. Avec le soutien d'Atos, la RAI a ainsi pu faire évoluer ses services de médias numériques et améliorer leur qualité et leur adaptabilité.

Atos, expert de l’industrie des médias et du divertissement

Atos aide les groupes audiovisuels à exploiter les possibilités offertes par la télévision interactive, repenser la gestion et la monétisation des contenus audiovisuels et tirer profit des nouveaux modes de consommation émergeants (multi-écrans, réseaux sociaux, etc.). Partenaire unique des Jeux Olympiques, Atos combine une expertise reconnue à un portefeuille de solutions et services spécifiquement pensés pour répondre aux besoins de l’industrie, qui lui permettent d’accompagner ses clients dans leur transition vers les plateformes digitales de nouvelle génération.

