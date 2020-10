AtoS : Le supercalculateur d'Atos renforce les capacités du service météorologique et hydrologique croate et soutient et soutient la lutte contre la pollution atmosphérique

Communiqué de presse





Le supercalculateur d'Atos renforce les capacités du service météorologique et hydrologique croate et soutient et soutient la lutte contre la pollution atmosphérique

Zagreb, Croatie, Paris, France, 20 octobre 2020 - Atos, leader global de la transformation digitale annonce que le Service météorologique et hydrologique croate (DHMZ) va s’équiper d’un supercalculateur BullSequana XH2000, suite à la signature d’un contrat de cinq ans et d'une valeur de plus de 10 millions de kunas croates (environ 1,3 million d'euros). Le nouveau système multipliera par 4 la puissance de calcul actuelle du DHMZ, lui permettant d’augmenter la fréquence et la précision de ses prévisions météorologiques. Le supercalculateur sera également utilisé dans le cadre du projet AIRQ afin d’améliorer et optimiser le système utilisé pour la gestion et la surveillance de la qualité de l'air dans les zones urbaines.

En plus des prévisions à moyen et long terme, les météorologues et les hydrologues du DHMZ seront en mesure d’anticiper et de déterminer plus précisément l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes bien avant qu'ils ne se produisent. Il s'agit notamment des inondations, orages, vents extrêmement forts et températures extrêmes. Le supercalculateur fournira également des données supplémentaires utiles à diverses industries et organisations de protection de l'environnement. Il sera utilisé dans le cadre du projet AIRQ pour développer un modèle fonctionnel permettant d'estimer les concentrations de polluants au niveau du sol.

« La mission principale de DHMZ, qui consiste à fournir, dans les temps, des informations météorologiques et hydrologiques de qualité et fiables, ainsi que des alertes anticipées en cas de phénomènes météorologiques dangereux, requiert une infrastructure informatique moderne pour être menée à bien. Ces informations permettent de prendre des décisions stratégiques à tous les niveaux de la société, y compris des domaines stratégiques comme la production alimentaire, la protection civile ou encore la protection de l’environnement, dont l’exposition aux risques s’accroit en raison du changement climatique », a déclaré Branka Ivančan-Picek, directeur général de la DHMZ. « Grâce à notre nouveau système de calcul, nous allons augmenter la précision de nos prévisions météorologiques en Croatie, qu’elles concernent des scénarios à court ou long terme. L’accroissement de notre puissance de calcul nous servira à développer et mettre en service une chaîne de modèles numériques de pronostics (modèles météorologiques et climatiques, modèles de dispersion, modèles hydrologiques et océanographiques) et d'autres applications ».

« Nous sommes ravis de fournir à DHMZ un supercalculateur unique, qu’aucun autre institut météorologique national de la région ne possède, et de compter parmi ses partenaires de confiance. Cette nouvelle collaboration confirme l’expertise de l'équipe d'Atos en Croatie et l’excellence opérationnelle dont elle fait preuve, toutes deux nécessaires pour installer, gérer et faire fonctionner un système de cette taille. Nous disposons de la meilleure technologie du marché dans cette catégorie, que nous mettons à la disposition de nos clients via notre supercalculateur BullSequana XH2000. La nouvelle solution optimisera le processus de calcul au sein de DHMZ et permettra d'améliorer considérablement les prévisions météorologiques numériques », a déclaré Pierre Barnabé, SEVP, responsable Global Big Data & Security chez Atos.

Le système devrait être installé à DHMZ d'ici la fin avril 2021. Le contrat comprend la fourniture et l'installation du nouveau BullSequana XH2000, la migration et l'optimisation de toutes ses applications existantes pour les calculs de prévisions météorologiques et la maintenance sur cinq ans.

Atos a déployé avec succès les systèmes BullSequana dans de nombreux grands centres de calcul européens qui mènent des travaux de production ou de recherche sur les prévisions météorologiques, les systèmes terrestres et la modélisation du climat – notamment le principal centre météorologique numérique européen ECMWF (CEPMMT), Météo-France , le Centre allemand de calcul climatique (DKRZ), l'AEMet espagnol, l'Institut météorologique royal des Pays-Bas et le Plymouth Marine Laboratory au Royaume-Uni. Atos vient également d'annoncer la création d'un nouveau centre d'excellence en calcul haute performance (HPC - High-Performance Computing), IA (Intelligence Artificielle) et calcul quantique pour la météo et le climat, en collaboration avec le CEPMMT, afin de permettre aux chercheurs d'accéder à des technologies émergentes pour soutenir les travaux sur les prévisions et les pronostics météorologiques à moyen et long terme et la modélisation du climat à l’échelle mondiale.

Atos est également partenaire du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et d'autres centres météorologiques nationaux dans le cadre des projets européens ESCAPE2 et ESIWACE2, qui développent des modèles météorologiques de nouvelle génération contribuant à éclairer l'avenir des sciences atmosphériques.

L'acquisition de ce supercalculateur fait partie du projet AIRQ et concerne le volet 5 : mise à niveau de l'infrastructure informatique du DHMZ. Le projet AIRQ - Expansion et modernisation du réseau national de surveillance continue de la qualité de l'air est mis en œuvre par le DHMZ en partenariat avec l'Institut de recherche médicale et de médecine du travail. La valeur totale du projet est de 125,1 millions de kunas croates (HRK), dont 85% sont financés par le Fonds européen de développement régional et 15% par le Fonds pour la protection de l'environnement et l'efficacité énergétique. L'objectif du projet est d'améliorer et d'optimiser le système de gestion et de surveillance de la qualité de l'air dans les zones urbaines, les zones et les agglomérations.

