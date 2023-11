AtoS : Onepoint, nouvel investisseur d'Atos

Atos a pris note de l’annonce faite hier par Onepoint (société française reconnue dans le domaine de la transformation numérique) en tant que nouvel investisseur de référence d'Atos. "Nous saluons l’arrivée de Onepoint et envisageons d’entamer un dialogue constructif avec elle, comme avectous les autres actionnaires du Groupe, dans le meilleur intérêt de toutes nos parties prenantes", a déclaré l'entreprise de services du numérique française dans un communiqué.



Onepoint a franchi à la hausse, le 26 octobre 2023, le seuil de 5% du capital d'Atos et détient à ce jour 9,9% du capital et 9,9% des droits de vote de la société.



"Cette prise de participation intervient dans le cadre du projet de réorganisation en cours de la société, et de sa nouvelle gouvernance, et conforte la dimension stratégique des activités d'Atos", explique Onepoint.