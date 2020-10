AtoS : PwC France et Maghreb renouvelle sa confiance à Atos pour accompagner sa transformation applicative dans un environnement cloud hybride sécurisé

Paris, le 13 octobre 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce le renouvellement de son contrat avec PwC France et Maghreb pour une durée de cinq ans et un montant supérieur à 100 millions d’euros pour la gestion des services informatiques et des postes de travail des collaborateurs de PwC en France, au Maroc et en Algérie. Atos assure l’externalisation et la transformation des services informatiques et applications critiques de PwC France et Maghreb, aujourd’hui hébergés dans les centres de données d’Atos, vers un cloud hybride sécurisé ou dans le cloud privé dédié d’Atos. Atos gère l’environnement de travail de l’ensemble des collaborateurs ainsi que la modernisation du centre de supervision de la sécurité. Le contrat comprend une clause et des solutions dédiées à la réduction de l’empreinte carbone pour l’ensemble des prestations.



« Dans le cadre de notre recherche continue d’innovation et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle, nous avons lancé une nouvelle phase de transformation de nos moyens technologiques. Au cours des 6 dernières années, Atos a démontré sa capacité à assurer un niveau de qualité et de sécurité en phase avec nos exigences, sous la supervision de nos experts, en valorisant l’innovation et en privilégiant un modèle opérationnel flexible. Nous avons donc souhaité renouveler notre contrat pour les cinq années à venir. » précise Guillaume Lorain, Managing Partner et COO de PwC France et Maghreb.



« Atos et PwC France et Maghreb vont travailler main dans la main vers l’objectif que PwC s’est fixé d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. C’est un axe important du nouveau contrat. » précise Raphaël Hélion, CITO pour PwC France et Maghreb.

Atos accompagne PwC France et Maghreb dans la migration de son système informatique – serveurs et applications métier – vers un environnement cloud hybride sécurisé ou dans le cloud privé dédié d’Atos pour une efficacité opérationnelle et financière dans les opérations quotidiennes des collaborateurs.

Atos garantit la sécurité de bout-en-bout pour l’ensemble des services de l’environnement de travail : du déploiement des nouveaux ordinateurs pour les 6 000 collaborateurs à la gestion du Service Desk.

Atos va également intégrer la “RPA Factory” de PwC France et Maghreb en apportant ses compétences et technologies, notamment en termes d’IA et de services gérés, dans l’intérêt des clients internes et externes de PwC France et Maghreb. PwC a également retenu le centre de services ServiceNow d’Atos pour ses propres besoins.

La supervision de la sécurisation de l’ensemble des systèmes informatiques de PwC France et Maghreb est assurée par le centre de sécurité (Security Operations Center, SOC) d’Atos, sous le contrôle et la supervision des experts de PwC, avec des fonctions d’automatisation des opérations de sécurité et de surveillance.

Dans l’ensemble de ses prestations, Atos s’engage à soutenir la politique environnementale vertueuse de PwC en réduisant l’empreinte carbone de ses services et équipements, ainsi qu’en favorisant l’énergie renouvelable, vers le zéro-émissions carbone. Atos favorisera également l’accessibilité pour les travailleurs en situation de handicap et garantira la diversité au sein de ses équipes.

« En tant que partenaire de PwC France et Maghreb depuis 2014, Atos a démontré sa capacité à accompagner l’organisation en fournissant un service de qualité, tout en lui permettant de valoriser la transformation de ses applications de gestion métiers » ajoute Jean-Philippe Poirault, EVP, Directeur des activités Télécoms, Médias et Technologies chez Atos. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec PwC et d’apporter notre expertise en tant que leader des services de cloud hybride et des services d’orchestration associés, ainsi que des services d’environnement de travail sécurisé – le tout avec une approche durable et décarbonée, qui s’inscrit dans notre ambition stratégique. »

Atos a développé au cours des 10 dernières années une expertise unique en matière de décarbonation, reconnue dans tous les classements liés au développement durable. Le Groupe a annoncé son engagement à atteindre « zéro émission nette » d’ici 2035, renforçant ainsi son leadership et son ambition de devenir le leader du numérique sécurisé et décarboné.

