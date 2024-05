Il incombe au Comité des comptes de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Immobilisations financières » et 20 « Situation de liquidité et continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes annuels relatives aux propositions de refinancement reçues dans le contexte de restructuration financière, et en particulier l'information relative à la non prise en compte de ces propositions en l'état pour la valorisation des titres de participation au 31 décembre 2023.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Disclaimer

