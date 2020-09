AtoS : RheinEnergie choisit Atos pour construire son environnement de travail numérique

Paris, le 28 septembre 2020 – RheinEnergie AG, un leader allemand de la fourniture d’énergie, et Atos, leader international de la transformation digitale, ont signé un accord stratégique pour accélérer le programme de transformation de l’opérateur. En tant que fournisseur local d’énergie et d’eau, RheinEnergie a de grandes ambitions en matière de développement des énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de protection climatique à Cologne et dans sa région. En digitalisant ses opérations et son modèle commercial avec Atos, RheinEnergie entend contribuer aux efforts de transformation digitale du marché de l’énergie en Allemagne, dans une démarche durable d’optimisation des ressources.

Atos sera responsable de la transformation et la gestion de l’environnement de travail numérique de RheinEnergie, en fournissant des outils de Workplaces-as-a-Service (WaaS) et en déployant des technologies innovantes d’analyse des données ou de Robotic Process Automation (RPA). Atos a développé une expérience centrée sur l’utilisateur et ses besoins, afin de fournir aux collaborateurs de RheinEnergie les outils pour contribuer à la digitalisation du marché de l’énergie et participer encore plus activement au développement commercial de l’organisation.

« Notre principal objectif est d’optimiser notre environnement de travail numérique, » explique Matthias Stoller, DSI de RheinEnergie. « Cette transformation s’intègre dans un programme complet, appelé ‘Competence Shift’, de restructuration de nos technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre de ce programme, nous avons décidé de transférer à Atos la gestion de notre environnement de travail moderne. Ce partenariat nous permet aujourd’hui de mettre à la disposition de nos collaborateurs les meilleurs outils possibles pour relever les défis associés à la digitalisation de la révolution énergétique. »

Afin d’aider RheinEnergie à s’adapter à la complexité croissante des architectures de systèmes de Digital Workplace et au raccourcissement des cycles de mises à jour, tout en assurant une transition de services ininterrompue, Atos va s’appuyer sur sa méthodologie éprouvée, qui a déjà assuré le succès de plus de 500 projets de transformation.

« Nous sommes ravis d’accueillir RheinEnergie parmi nos clients et d’accompagner ses équipes sur le chemin de la transition énergétique digitale, » se réjouit Kai Drücker, Directeur du secteur Ressources & Services chez Atos en Allemagne. « Forts de nos engagements en faveur de pratiques commerciales durables et de notre solide expertise sectorielle, nous sommes idéalement positionnés pour aider nos clients à améliorer l’efficacité de leurs processus. Nous sommes convaincus que notre portefeuille de solutions de Digital Workplace va permettre à RheinEnergie d’atteindre ses objectifs et nous sommes impatients d’entamer les prochaines étapes de notre collaboration. »

Atos, spécialiste des services de gestion de l’environnement de travail

Atos est un leader reconnu dans le domaine des services de gestion de l’environnement de travail (Managed Workplace Services), grâce à une équipe de plus de 15 000 experts dans le monde. Depuis plusieurs années, le groupe se positionne comme leader du Carré Magique de Gartner dans ce domaine en Europe . Atos a également été reconnu leader des services de gestion de l’environnement de travail par NelsonHall .

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Marion Delmas – marion.delmas@atos.net - +33 6 37 63 91 99

Pièce jointe