AtoS : Rodolphe Belmer prend ses fonctions de Directeur Général d'Atos

Rodolphe Belmer prend ses fonctions de Directeur Général d'Atos

Paris, le 3 janvier 2022 - Atos a le plaisir d'annoncer qu'à compter du 1er janvier 2022, Rodolphe Belmer a pris ses fonctions de Directeur Général du Groupe.

Coopté membre du Conseil d'Administration d'Atos en octobre dernier, Rodolphe Belmer a été désigné par celui-ci pour diriger la transformation du Groupe. Fort de son expérience et d'un solide réseau international, Rodolphe Belmer est un chef d'entreprise reconnu en Europe, aux États-Unis et en Asie et peut capitaliser sur un bilan solide dans l'accompagnement et le repositionnement des entreprises en pleine transformation numérique.

Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration d'Atos SE et Président du Comité de Nomination et de Gouvernance, a déclaré : « Au nom du Conseil d'Administration d'Atos et de l'ensemble de ses collaborateurs, je suis très heureux d'accueillir Rodolphe Belmer. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui pour faire évoluer notre Groupe, accélérer notre transformation et permettre le retour à la croissance. »

Rodolphe Belmer, 52 ans, était auparavant Directeur Général de l'opérateur de satellites Eutelsat Communications pendant six ans, après une carrière de 14 ans dans le groupe de télévision Canal +, dont il a été nommé Directeur Général en 2003, avant d'exercer les fonctions de Directeur Général Groupe entre 2012 et 2015. Rodolphe Belmer est également Administrateur de Netflix, le premier service de divertissement en streaming au monde.

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 107 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

