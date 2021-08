Atos flambe de près de 10% à 43 EUR vendredi après-midi, après un article de DealReporter évoquant un intérêt potentiel du private equity pour le groupe de conseil informatique français, malmené en bourse après des résultats décevants et des acquisitions hasardeuses. Cinven est cité comme prétendant possible, ainsi que KKR, Advent et Bain Capital. Le titre cotait moins de 40 EUR dernièrement, après avoir perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.