AtoS : Siemens et Atos annoncent l'extension de leur partenariat stratégique pour 5 ans

Munich, Allemagne - Paris, France - Le 23 septembre 2020 - Siemens AG et Atos, leader international de la transformation digitale, annoncent aujourd'hui l'extension de leur partenariat stratégique, débuté en 2011, et qui vise à accélérer les objectifs de Siemens dans les domaines de la modernisation et de la digitalisation des services, du digital centré sur les données, de la transformation du cloud et de la cybersécurité. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'accords d'un montant total de 3 milliards d'euros sur cinq ans qui ont été signés séparément avec Siemens AG, Siemens Energy AG et Siemens Healthineers AG, et qui portent sur des services existants ainsi que sur de nouvelles activités. Dans le cadre de cet accord, Atos investira également dans l'innovation et la modernisation digitale, afin de faire progresser des sujets d'innovation importants pour Siemens.

également un modèle innovant, axé sur les données, qui permettra de tirer davantage parti de l'intelligence artificielle et du machine learning" ajoute Eric Grall,

Directeur des Opérations Globales chez Atos.

Mise sur le marché conjointe

Siemens et Atos annoncent également l'extension de leur alliance mondiale au-delà de la coopération technologique, afin de commercialiser leurs solutions digitales communes. Cette nouvelle initiative conjointe de mise sur le marché tirera parti des investissements numériques communs existants de 330 millions d'euros et soutiendra de manière significative les ambitions de croissance numérique définies par chacune des deux entreprises. Au cours des cinq prochaines années, cette initiative devrait permettre de réaliser des ventes conjointes supplémentaires significatives.

"Nous continuerons à combiner la force et l'expertise des deux entreprises pour apporter des solutions numériques innovantes à nos clients et pour exploiter de nouvelles opportunités de vente," déclare Roland Busch, Directeur Général

Adjoint de Siemens AG.

"Nous sommes fiers de soutenir l'accélération de la transformation digitale de Siemens pour les 5 années à venir, ainsi que d'étendre notre alliance stratégique unique et durable vers de nouvelles initiatives de croissance commune," ajoute Elie Girard, Directeur Général d'Atos. "Cette approche s'inscrit parfaitement dans la ligne stratégique d'Atos visant à rendre le numérique plus sûr et plus décarboné pour ses clients".

