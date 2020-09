AtoS : Student Loans Company choisit Atos pour repenser son interface client

Londres, Royaume-Uni et Paris, France – 11 Septembre 2020 – Student Loans Company (SLC), organisme public non ministériel au Royaume-Uni qui offre des prêts aux étudiants, a choisi Atos , leader international de la transformation digitale, afin d'améliorer son interface client et l'infrastructure technologique associée. Atos soutiendra le développement des services d’aide aux clients (Customer Enablement Services) de SLC, et se penchera notamment sur le développement et la gestion des applications. Il s'agit de la première étape d'un processus d'achat en plusieurs parties qui vise à engager des partenaires stratégiques au sein du groupe technologique de SLC.



Dans une démarche d’amélioration de ses services, SLC a lancé, en février, un processus d'appel d'offres pour proposer un nouveau modèle de ‘partenariat stratégique’. Dans le cadre de cette nouvelle approche, l'organisation travaillera désormais avec un petit nombre de partenaires pour développer, enrichir et soutenir son parc technologique et les différents services numériques apportés aux clients.

Ce programme ambitieux transformera le cadre commercial et les modèles de prestation de services de SLC lors de la collaboration avec des partenaires technologiques stratégiques. Il permettra de développer les capacités technologiques de la structure, optimisant ainsi l’usage des fonds publics.

Stephen Campbell, directeur de l'information chez SLC précise : « Nous avons été impressionnés par la diversité et la qualité des réponses des participants à notre appel d’offre. La nomination d'Atos est la première étape d’une démarche ambitieuse que nous avons entreprise afin de développer, enrichir et soutenir notre patrimoine technologique et nos services numériques avec l’aide d’un petit nombre de partenaire. Ce processus reflète notre engagement à améliorer l'expérience de nos clients et nous nous réjouissons d'avancer avec de nouvelles collaborations dans les mois à venir. »

Clay Van Doren, Directeur d'Atos au Royaume-Uni et en Irlande ajoute : « Nous sommes ravis de travailler dans le cadre d’un partenariat stratégique avec Student Loans Company pour réaliser la transformation des systèmes d'interface client souhaitée par l’organisme. Ces évolutions permettront d'améliorer les services de SLC ainsi que l’ensemble de son offre, tout en garantissant une valeur ajoutée constante. »

En collaboration avec ses partenaires du ministère de l'éducation, des administrations et du Cabinet Office1, SLC a mis au point une stratégie de passation de marchés qui offre la voie d'accès la plus appropriée et la plus conforme au secteur public pour chaque lot du programme, en fonction de la complexité et de la stabilité des services concernés. Le deuxième marché devrait être publié d’ici la fin septembre 2020.

The procurement exercise to appoint the first partner was conducted via the Crown Commercial Services’ (CCS) ePortal on Lot 4a of the CCS’s Technology Services 2 (TS2) framework agreement.

Student Loans Company:

gère les finances des étudiants pour le compte du gouvernement britannique et des administrations décentralisées du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord

compte 9,4 millions de clients et gère un portefeuille de prêts de plus de 156,5 milliards de livres sterling

traite chaque année près de 2 millions de demandes de financement pour les étudiants

a versé 9,4 milliards de livres sterling en prêts et bourses aux nouveaux étudiants et aux étudiants actuels, ainsi que 10,5 milliards de livres sterling en frais d'inscription aux établissements d'enseignement supérieur et de formation continue au cours de l'année dernière

emploie plus de 3 400 personnes sur les sites de Glasgow, Darlington et Llandudno Junction

1 Cabinet Office: département exécutif du gouvernement britannique chargé du soutien du Premier ministre et du cabinet du Royaume-Uni

