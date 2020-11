AtoS : TIM et Atos nouent un partenariat stratégique pour le développement du Cloud

Atos fournira des solutions innovantes pour la mise en œuvre d'une plateforme de Cloud hybride

Paris, le 16 novembre 2020 – TIM et Atos, leader international de la transformation digitale, annoncent la signature d’un accord stratégique qui vise à développer une plateforme digitale pour TIM Cloud. Cette plateforme permettra à l’opérateur de fournir des solutions innovantes ainsi qu'une gestion sécurisée et localisée des données publiques et privées en Italie. Les entreprises et administrations publiques italiennes profiteront ainsi de plus de rapidité et de flexibilité, avec un contrôle immédiat de l’information.

Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés se concentreront également sur la mise en œuvre des normes paneuropéennes de Gaia-X, en conformité avec les objectifs de la Commission européenne en matière de protection des données pour l’ensemble des secteurs clés du marché.

TIM et Atos, engagés de longue date dans le soutien à la croissance du Cloud, un secteur en pleine expansion, définiront et mettront en œuvre conjointement un modèle de Cloud hybride, en tirant parti de leurs expertises respectives. La solution devrait être commercialisée d'ici le premier semestre 2021.

« Ce partenariat est une étape fondamentale dans notre volonté de devenir leader du marché du Cloud. Le lancement commercial de la 5G en Italie apportera des services à très faible latence qui, combinés à la technologie Edge, permettront aux entreprises de gérer d’importants volumes de données en temps réel. Cela conduira nécessairement au développement de nouvelles applications, » déclare Carlo D'Asaro Biondo, Vice-président exécutif - Partenariats stratégiques, Alliances et projets, TIM Cloud. « Nous sommes convaincus que notre modèle Cloud, basé sur un partenariat avec les leaders de l'innovation dans ce domaine, ainsi que sur nos datacenters, permettra de dynamiser l’économie nationale. »

« Nous sommes fiers que TIM ait choisi Atos, numéro un de la sécurité en Europe, pour mettre en œuvre des solutions de souveraineté numérique, de l'infrastructure à l'application, au profit du marché italien et européen. Il s'agit d'un partenariat remarquable porté par notre nouvelle initiative Atos OneCloud. Ce partenariat profitera à TIM et à ses clients, en accélérant la migration vers le Cloud et en consolidant une plateforme sécurisée de monétisation des données », ajoute Jean-Philippe Poirault, Vice-président exécutif, Responsable du secteur des télécommunications, médias et technologies chez Atos.

