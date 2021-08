AtoS : a orchestré avec succès les services informatiques critiques des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les plus connectés de l'histoire

Tokyo, Japon et Paris, France – Le 17 août 2021 – Atos , partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, annonce aujourd’hui avoir déployé et orchestré les systèmes informatiques stratégiques qui ont contribué au bon déroulement et de manière sécurisée, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En cette période inédite, ces solutions ont notamment permis à des milliards de fans à travers le monde de suivre les compétitions.

Le large éventail de responsabilités d'Atos allait de la gestion du programme et des opérations au développement et à l’hébergement d’applications critiques, en passant par l’intégration digitale. En collaboration avec le Comité International Olympique (CIO), le comité d’organisation de Tokyo 2020 ainsi que d’autres partenaires technologiques, Atos a pris en charge l’ensemble des aspects numériques de l’événement .

Réduction de l’impact environnemental des Jeux Olympiques

Les technologies digitales, toujours plus décarbonées et sécurisées, sont en perpétuelle mutation et permettent d’innover à chaque édition. Tokyo 2020 a ainsi constitué une étape clé dans la transformation digitale des Jeux Olympiques. Conformément à ses engagements sans précédent en faveur de la décarbonation et du zéro émission nette , Atos participe activement aux efforts visant à réduire l’impact environnemental des Jeux Olympiques, grâce à une migration complète de tous les systèmes vers le cloud, à la réalisation de tests et répétitions technologiques à distance, et à la réduction du nombre de serveurs physiques par rapport aux éditions précédentes. Ce nouveau modèle de déploiement a permis de réduire la consommation d’énergie, l’émanation de chaleur, la quantité d’infrastructures matérielles gourmandes en ressources, ainsi que le nombre de collaborateurs devant se rendre sur le site concerné. Atos utilisera les mêmes technologies pour les Jeux Paralympiques.

« En cette période sans précédent, le soutien et la confiance de nos partenaires olympiques mondiaux sont plus importants que jamais. Nous sommes heureux de continuer à travailler de concert avec Atos, notre guide de confiance dans cette période de grande transformation numérique afin de fournir la structure et les principales plateformes numériques sur lesquelles nous comptons pour organiser les Jeux Olympiques. Nous sommes ravis d’œuvrer avec Atos pour soutenir le Mouvement olympique et de contribuer à faire connaître les valeurs olympiques à des milliards de personnes à travers le monde. » commente Thomas Bach, Président du Comité International Olympique (CIO).

Tokyo 2020 en chiffres

100 % d’applications stratégiques hébergées dans le cloud Atos

400 000 accréditations émises (en hausse de 30 % par rapport à Rio 2016), ayant également servies de documents officiels pour l’entrée sur le sol japonais

acceptés via le portail dédié 339 épreuves avec une transmission quasi instantanée des résultats aux fans, journalistes et diffuseurs

200 000 heures de tests techniques pendant les préparatifs, avec la réalisation, pour la première fois, de tests techniques à distance

pendant les préparatifs, avec la réalisation, pour la première fois, de tests techniques à distance Réduction de près de 50 % du nombre de serveurs physiques par rapport aux éditions précédentes (250 serveurs pour Rio 2016 à un peu plus de 130 pour Tokyo 2020)

par rapport aux éditions précédentes (250 serveurs pour Rio 2016 à un peu plus de 130 pour Tokyo 2020) Trafic record pour les plateformes digitales des Jeux Olympiques (50 % d’utilisateurs en plus par rapport à Rio 2016)

6,5 millions d’utilisateurs pour le site Web officiel des Jeux Olympiques au cours des premiers jours

« Les membres de l’équipe Atos sont de véritables champions, en coulisses, et je suis extrêmement fier de leur implication et du travail qu’ils ont fourni », précise Elie Girard, CEO d’Atos. « Nous avons pu assurer le bon déroulement des Jeux Olympiques grâce à notre savoir-faire digital et à nos 30 ans d’expérience. En s’adaptant rapidement à la pandémie de COVID-19, la famille Atos s’est montrée flexible et a tiré parti de son savoir-faire dans le domaine de la sécurité digitale pour permettre aux fans et à l’ensemble des intervenants, à travers le monde, de suivre leurs athlètes favoris. Cela représente une réussite fantastique – ces Jeux Olympiques ayant été les plus connectés de l’histoire. »

Atos a déployé des solutions digitales stratégiques pour Tokyo 2020, notamment des systèmes de gestion des Jeux prenant en charge la planification et les opérations, ainsi que des systèmes de diffusion d’informations permettant de transmettre les résultats en temps réel aux médias et à la famille olympique. Atos a également sécurisé l’intégralité de l’infrastructure informatique, grâce à son savoir-faire dans le domaine de la sécurité digitale et à son positionnement en tant que numéro deux mondial des services de sécurité . Ses services ont ainsi inclus un Centre de Sécurité (Security Operations Center, SOC), une équipe CSIRT (Computer Security Incident Response Team), un système de détection et de réponse au niveau des endpoints, et des services d’évaluation des vulnérabilités.

Dans le cadre des innovations digitales mises en place pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Atos a également déployé une technologie Edge Computing permettant de réduire les délais de traitement et a développé le Système avancé de contrôle des accès (AACS) le plus innovant de l’histoire, intégrant des fonctionnalités de reconnaissance faciale.

En route pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020, Pékin 2022 et Paris 2024

Après cette extraordinaire édition des Jeux Olmpiques, Atos espère atteindre le même niveau de performance pour les Jeux Paralympiques qui débuteront le 24 août, en s’appuyant sur le même éventail de technologies digitales pour couvrir 540 événements réunissant 22 sports différents.

À mesure que le paysage digital évolue, les équipes Atos sont impatientes de mettre leur engagement pour l’innovation et leur passion pour la réussite au service des prochaines éditions, et accompagneront le CIO pour l’organisation des Jeux Olympiques de Pékin 2022 et de Paris 2024 : https://atos.net/fr/jeux-olympiques .

***

