AtoS : accompagne Baie d'Armor Transports dans l'évolution de son service de transport à la demande et la réduction de ses émissions carbone

Paris, le 27 octobre 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, renouvelle son contrat avec Baie d’Armor Transports pour l’évolution de son service de transport à la demande (TAD), dans une logique d’optimisation des déplacements des véhicules et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Baie d’Armor Transports est une société publique locale disposant d’un contrat d’Obligations de Service Public pour la gestion des transports en commun de Saint-Brieuc Armor Agglomération.



La solution logicielle mise en place, TOD , repose sur des algorithmes d’intelligence artificielle qui permettent de construire dynamiquement les itinéraires des taxis et minibus afin de les optimiser, à la fois en temps réel et dans une approche prévisionnelle. Elle a pour effet d’augmenter le taux de mutualisation des transports au sein de l’agglomération, de diminuer l’utilisation des ressources des véhicules, de réduire les kilomètres à vide et la quantité globale d’émission de CO2 émise par le transporteur.

La solution permet également à Baie d’Armor Transports d’assurer le transport de près de 95 000 personnes par an (lignes régulières, dessertes zonales, prise en charge à domicile et services pour les personnes à mobilité réduite), grâce à une gestion centralisée des réservations et affectations de courses pour les différents services de transports publics et collectifs à la demande de l’agglomération.

Baie d’Armor Transports va bénéficier à travers ce nouveau contrat de quatre éléments essentiels pour atteindre ses objectifs d’optimisation des déplacements et de décarbonation :

La transformation des données issues des véhicules en temps réel, qui facilitera la prise de décisions et la réduction des émissions carbone par le calcul des temps de parcours et la prise en compte de l’état du trafic ;

Le maintien de la sécurité de l’exploitation des données et réponse aux incidents, en conformité avec la RGPD ;

La continuité de service et la proposition de nouveaux services en temps réel. L’intelligence artificielle permettra de calculer en continu le meilleur trajet ; la géolocalisation des véhicules sera utilisée pour notifier les adhérents des avances/retard ; le transporteur peut notifier la non-présentation de l’adhérent au point de rendez-vous auprès de l’agence exploitante ;

L’intégration de l’open-data, qui permettra à Baie d’Armor Transports de s’interconnecter avec d’autres outils métiers (tels que Heurés, le SIG, etc.) et de partager les données publiques collectées (horaires, lignes, arrêts des réseaux de transports, offres de transport à la demande…), ce qui constitue un gain de temps et d’efficacité pour l’exploitation.

« Rappelons que Saint-Brieuc, avec Taxitub lancé en 1990, est pionnière dans le transport à la demande automatisé. Atos est notre partenaire de confiance pour la transformation digitale de nos services de transport à la demande. Notre relation de plus de 20 ans a permis de faire évoluer nos outils, en particulier avec le lancement des offres Mobitub (PMR en 2015), Proxitub (nouveau TAD sur 32 communes en 2017) et Domitub (TAD pour les personnes âgées en 2019). L’expertise métier des équipes Atos, couplée à leur maîtrise technologique, nous permet d’assurer un service de très haute qualité à nos adhérents ainsi qu’à nos transporteurs tout en maîtrisant nos émissions carbones, » précise Monsieur LE CHANU, Directeur Général de Baie d’Armor Transports.

« Nous avons à cœur d’accompagner Baie d’Armor Transports dans la modernisation constante de leur approche du transport à la demande et leur démarche environnementale. » ajoute Philippe Bouchet, CEP Collectivités territoriales France chez Atos. « Alors que la loi d'orientation des mobilités (LOM) entend améliorer concrètement les déplacements au quotidien et dans un contexte de transition écologique, notre solution vise à accélérer la révolution des pratiques des mobilités de proximité en rationalisant les coûts et en améliorant le service offert aux citoyens. »

Pour plus d’information sur la solution d’Atos pour le transport à la demande, consultez cette page .

