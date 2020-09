AtoS : accompagne Willis Towers Watson dans sa stratégie de modernisation du Cloud et du Digital Workplace

Irving, Texas et Paris France, le 10 septembre 2020 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce ce jour un partenariat pluriannuel avec Willis Towers Watson (WTW), l'un des plus grands cabinets de conseil, de courtage et de solutions logicielles au monde.

Atos accompagnera Willis Towers Watson dans sa transformation digitale, notamment en enrichissant les expériences métier par le passage d’une infrastructure sur site au Cloud, le retrait des matériels et logiciels legacy et le passage à un modèle basé sur la consommation. En outre, Atos contribuera à réimaginer l'expérience utilisateur grâce à des chatbots, des casiers numériques et la mise à disposition d’experts virtuels afin d’aider à réduire les pannes et accroître l'automatisation.

« Atos s'engage à mettre en œuvre la vision claire de Willis Towers Watson pour accélérer l’adoption du Cloud et améliorer l'expérience des collaborateurs. La solution d'Atos vise à construire un environnement informatique tourné vers l'avenir pour soutenir les priorités d'optimisation et de croissance de Willis Towers Watson tout en générant des gains d'efficacité opérationnelle et des économies d'infrastructure à réinvestir dans son parcours de transformation », déclare Michael Carter, vice-président senior d’Atos en Amérique du Nord.

Dans le cadre de la relation entre Atos et Willis Towers Watson, Atos|Syntel a fourni un soutien pour les services d’infrastructure, de workplace, les fonctions transversales, la gestion des plateformes et des données, le centre de commande de l'entreprise, les réseaux voix et données, la sécurité au niveau mondial et les services de gouvernance. Cette relation confère à Atos une connaissance approfondie de la diversité des activités et l'évolution des exigences de Willis Towers Watson sur laquelle s’appuyer pour construire ses nouveaux services.

Pour en savoir plus sur la façon dont Atos transforme les entreprises et construit une expérience client digitale, rendez-vous sur atos.net .

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson est l’un des plus grands cabinets de conseil, de courtage et de solutions logicielles au monde. Nous aidons nos clients internationaux à faire du risque un vecteur de croissance. Willis Towers Watson, dont les origines remontent à 1828, compte 45 000 collaborateurs dans plus de 140 pays et marchés. Nous concevons et proposons des solutions de maîtrise du risque, de gestion des avantages sociaux, d’accompagnement des talents et d’optimisation du capital pour protéger et aider les institutions et les individus. Forts d’un positionnement unique, nous savons où se croisent talents, actifs et idées : un avantage que nous mettons au service de la performance des entreprises. Ensemble, libérons les potentiels.

Contacts Presse:

Global: Global: Sylvie Raybaud | sylvie.raybaud@atos.net | + 33 6 95 91 96 71

Amérique du Nord: Maggie Wainscott | maggie.wainscott@atos.net | +1 903 262 8169

Pièce jointe