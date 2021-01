AtoS : annonce le projet d'acquisition d'In Fidem pour renforcer ses activités de cybersécurité sur le marché nord-américain

Paris, le 12 janvier 2021 – Atos annonce avoir signé un accord afin d’acquérir In Fidem, une société de conseil spécialisée dans la cybersécurité, basée au Canada. Par cette acquisition, Atos renforcera sa position de numéro 3 mondial des services de cybersécurité1 et développera notamment ses capacités dans ce domaine en Amérique du Nord en intégrant à ses équipes des consultants expérimentés.



Conformément à sa stratégie d'acquisition ciblée, l'opération permettra à Atos d'élargir son portefeuille de clients et son expertise en matière de services de cybersécurité au Canada. Fondée en 2005 et basée à Montréal avec des bureaux à Québec et Ottawa, In Fidem a une forte expertise en matière de sécurité cloud, identité numérique, gestion des risques, opérations de sécurité, enquêtes informatiques (forensics) et lutte contre les cybercrimes. L’entreprise est un acteur de premier plan sur le marché canadien, ayant fait ses preuves en accompagnant de grandes organisations privées et publiques. Les plus de 100 experts hautement qualifiés d’In Fidem complèteront les équipes de cybersécurité d'Atos.

« Cette acquisition renforce notre position sur un marché de la cybersécurité en pleine expansion et constitue un ajout essentiel à nos activités actuelles dans le domaine en Amérique du Nord. In Fidem a tissé avec ses clients et équipes des relations longues et solides qui représentent une véritable valeur ajoutée pour Atos. Nous sommes ravis d'unir notre expertise à celle d’In Fidem et nous constatons de nombreuses synergies entre nos équipes et nos approches commerciales », précise Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos.



« Cette décision stratégique permettra à nos clients et conseillers de bénéficier de l'expertise étendue d'Atos, de sa présence mondiale et de son excellente réputation dans le domaine des services de cybersécurité, confirmées par plusieurs classements internationaux. Nous sommes convaincus que les capacités d'Atos, combinées avec notre portefeuille et notre expertise, apporteront une valeur ajoutée à nos clients et équipes de produits. Nous sommes impatients d’entamer cette nouvelle aventure commune », ajoute Matthieu Chouinard, CEO d’In Fidem.

La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre 2021.

