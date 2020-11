AtoS : en tête du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2020 pour le secteur IT

Paris, le 19 novembre 2020 – Atos annonce aujourd’hui être classé Numéro 1 du secteur des services informatiques dans les indices de développement durable DJSI Monde et Europe (DJSI World & Europe), pour la seconde année consécutive. Atos confirme sa position de leader et améliore également ses résultats par rapport à l'année précédente.

Avec un score global de 85 points sur 100 – une amélioration de 3 points par rapport à 2019 – Atos se classe premier de son secteur parmi 86 autres sociétés informatiques mondiales. Atos démontre l’excellence de ses performances dans les trois catégories évaluées : « environnement », « économie » et « social ».

Atos a récemment pris plusieurs engagements novateurs dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale, parmi lesquels celui d’atteindre l'objectif « zéro émission nette » d’ici 2035 – soit 15 ans plus tôt que l'horizon 2050 préconisé par l'Accord de Paris des Nations Unies sur le changement climatique. Cet engagement consolide la position de leader d’Atos dans le domaine du numérique sécurisé et décarboné, un élément essentiel de la stratégie de croissance de l'entreprise.

« La reconnaissance du DJSI, qui nous place en tête de notre secteur d'activité, à l’international, reflète nos engagements d'entreprise responsable et s’inscrit dans la continuité de la Raison d’être du groupe. Nous continuerons de nous appuyer sur notre propre parcours en matière de développement durable pour aider nos clients à atteindre la décarbonation, la sécurité et l'inclusion numérique, pour le bénéfice de tous. » déclare Elie Girard, Directeur Général d’Atos.

