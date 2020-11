Atos est reconnu par Gartner comme Innovateur Technologique 2020 dans le domaine de l’Edge AI

Paris, France, le 23 novembre 2020 – Atos annonce avoir été reconnu par Gartner, Inc. comme Innovateur Technologique de l’année 2020 en matière d’Edge AI (intelligence artificielle en périphérie de réseau) dans son nouveau rapport « Emerging technologies: Tech Innovators in Edge AI », publié en octobre 2020.

« Nous sommes ravis d'être reconnus par Gartner dans ce domaine émergent de l'intelligence artificielle en périphérie, l’Edge AI », a déclaré Emmanuel Le Roux, SVP, en charge des activités Big Data chez Atos. « Nous croyons que cette reconnaissance met en évidence notre stratégie d'investissement en R&D visant à offrir des innovations de pointe dans le domaine de l’Edge Computing, notamment du hardware, des solutions logicielles et des services de bout en bout, afin de fournir à nos clients les meilleures capacités en périphérie pour optimiser leurs coûts et leurs processus ».

Atos fournit :

Une solution Edge de bout en bout , de l'infrastructure aux services gérés. Centrée sur les usages, la solution d'Atos comprend du matériel et des logiciels ;

, de l'infrastructure aux services gérés. Centrée sur les usages, la solution d'Atos comprend du matériel et des logiciels ; Son serveur BullSequana Edge , pour l’inférence IA et des analyses Edge en temps réel, tout en assurant la sécurité et la sûreté des données ;

pour l’inférence IA et des analyses Edge en temps réel, tout en assurant la sécurité et la sûreté des données ; Codex AI Vision - une solution d’analyse des images par ordinateur, conforme au RGPD, pour détecter et suivre des individus dans une foule à partir de caractéristiques physiques ;

- une solution d’analyse des images par ordinateur, conforme au RGPD, pour détecter et suivre des individus dans une foule à partir de caractéristiques physiques ; Codex Smart Edge - une plateforme industrielle d’IoT et d’Edge Computing hautement évolutive pour gérer les opérations industrielles efficacement et en temps réel depuis n'importe quel endroit, de manière hautement sécurisée ;

- une plateforme industrielle d’IoT et d’Edge Computing hautement évolutive pour gérer les opérations industrielles efficacement et en temps réel depuis n'importe quel endroit, de manière hautement sécurisée ; Des solutions de maintenance prédictive telles que Digital Twin, qui fonctionnent efficacement avec la solution BullSequana Edge d'Atos et aident les entreprises à prendre de meilleures décisions.

Pour ce rapport, Gartner a sélectionné et analysé 12 fournisseurs de services technologiques sur la base de la capacité observée à commercialiser et à vendre des technologies basées sur l'IA ou permettant d’utiliser l'IA avec des capacités éprouvées d'optimisation et/ou de transformation.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications de recherche, ni ne recommande aux utilisateurs informatiques de faire leur choix uniquement parmi les fournisseurs en tête des classements ou distingués de quelque autre forme que ce soit. Les publications de recherche de Gartner reposent sur les avis de ses équipes de recherche et ne doivent en aucun cas être considérées comme des déclarations de fait. Gartner exclut toute garantie, expresse ou tacite, concernant ces recherches, y compris toute garantie de commercialité et d'adéquation à un usage particulier.

