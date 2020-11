AtoS : et Forescout sécurisent le Hard Rock Stadium

La nouvelle solution de cybersécurité a notamment protégé les infrastructures critiques lors de la dernière édition du Super Bowl

Irving, Texas et San Jose, Californie, Etats-Unis – Paris, France – Le 19 novembre 2020 – Atos , leader international de la transformation digitale, et Forescout Technologies , leader de la sécurité des objets, annoncent aujourd'hui une nouvelle solution de cybersécurité visant à sécuriser l'infrastructure critique du Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Floride, Etats-Unis) et à garantir, au quotidien, une expérience optimale pour les nombreux fans et spectateurs.

Atos et Forescout Technologies ont déployé leur solution en février 2020 et ont notamment sécurisé et géré avec succès l'infrastructure critique du Hard Rock Stadium pour le Super Bowl LIV – le plus grand événement sportif outre-Atlantique.

La solution déployée combine eyeSegment de Forescout, une plateforme de segmentation du réseau basée sur le cloud, et les services de sécurité gérés d’Atos . Au total, plus de 20 techniques de surveillance en temps réel ont été utilisées pour protéger plus de 7 100 dispositifs opérationnels et informatiques tels que les terminaux de point de vente, tableaux d'affichage, téléviseurs, équipements de diffusion visuelle, microphones de terrain et serveurs se connectant au réseau.

« La sécurité de nos fans et de leurs environnements physiques et connectés est de la plus haute importance pour nous. Si plus de 65 000 fans sont enthousiastes à l'idée d’assister à des rencontres sportives, la plupart ignorent que les milliers de dispositifs technologiques présents dans l'infrastructure de notre stade doivent être protégés contre des intentions malveillantes, » déclare Kim Rometo, VP, Directrice de l'information pour les Miami Dolphins et le Hard Rock Stadium. « Avec Atos et Forescout, nous avons reconnu l'opportunité de sécuriser le Hard Rock Stadium différemment, en créant une véritable stratégie de défense qui protège notre technologie opérationnelle et informationnelle. »

Grâce à cette solution de cybersécurité novatrice, Atos et Forescout ont signalé plus de 600 événements de sécurité, sécurisé 400 nouveaux dispositifs de technologie opérationnelle (OT) connectés au réseau pour le spectacle de la mi-temps, et surveillé plus de 1 200 dispositifs de point de vente pour détecter les modèles malveillants.

« En travaillant avec Forescout et en livrant une solution en moins de deux semaines, nous avons amélioré la cyberdéfense du Hard Rock Stadium pour répondre aux exigences de sécurité, alors même qu’il accueillait le match le plus important de l'année. Les cyberattaques sont de plus en plus agressives, et l'industrie du sport et du divertissement est une cible majeure de ces menaces. Il est important d'assurer non seulement la sécurité dans les tribunes, mais aussi une détection et une réponse avancées pour le réseau, en soutien des supporters, » ajoute Karan Chetal, Vice-Président des engagements stratégiques d'Atos en Amérique du Nord.

« Un stade représente un défi unique pour les DSI, qui doivent créer des stratégies pour sécuriser une infrastructure extrêmement dynamique et hautement connectée, » complète Jon Connet, Directeur général, segmentation du réseau, Forescout Technologies. « En travaillant avec Atos, nous offrons une visibilité complète des périphériques et une segmentation du réseau qui, ensemble, contribuent à réduire la surface d'attaque et à protéger le Hard Rock Stadium des menaces actuelles. »

Le Hard Rock Stadium est à la pointe de la technologie pour l’ensemble de ses grands événements sportifs et de divertissement. Grâce à la plateforme de Forescout et aux services de cybersécurité d'Atos, ce stade de renommée mondiale dispose désormais d'une visibilité complète sur les milliers de dispositifs qui se connectent à son réseau, ainsi que de la possibilité de surveiller et de contrôler instantanément leurs interactions.

Pour en savoir plus sur la manière dont Atos sécurise l'entreprise, veuillez consulter la page consacrée aux solutions de cybersécurité d'Atos. Pour découvrir comment Atos révolutionne le sport et le divertissement grâce à la technologie et aux données, veuillez consulter la page dédiée aux grands événements .

Pour en savoir plus sur la visibilité des appareils et la plateforme de contrôle de Forescout Technologies, visitez le site web de Forescout .

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos de Forescout

Forescout Technologies est le leader en matière de visibilité et de contrôle des appareils. Sa plateforme de sécurité unifiée permet aux entreprises et aux organismes gouvernementaux d'acquérir une connaissance complète de la situation de leur environnement d'entreprise étendu et d'orchestrer des actions visant à réduire les risques cyber et opérationnels. Pour en savoir plus, consultez le site www.forescout.com

Contacts presse

Atos en France/à l’international : Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net - +33 7 62 85 35 10

Atos en Amérique du Nord : Maggie Wainscott - maggie.wainscott@atos.net

Forescout: Ashley Nakano - ashley.nakano@forescout.com

Pièce jointe