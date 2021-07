AtoS : et Graphcore s'associent pour fournir des solutions de calcul haute performance basées sur l'IA

Paris (France) et Bristol (Royaume-Uni), le 22 juillet 2021 - Atos et Graphcore annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique qui vise à proposer des solutions de calcul haute performance (HPC) basées sur l’IA à leurs clients, grâce à l’intégration des systèmes de calcul IPU avancés de Graphcore à la solution ThinkAI récemment lancée par Atos.

Dans le cadre de ce partenariat, Graphcore accédera à de nouveaux clients, ainsi que de nouveaux marchés sectoriels et géographies, grâce au positionnement de longue date d’Atos en tant que leader européen et partenaire de confiance dans le domaine du calcul de haute performance (HPC), spécialisé dans le conseil, l’édition et l’intégration à grande échelle de solutions HPC. Graphcore travaillera également avec Atos pour étendre sa présence mondiale en ciblant de grands groupes évoluant au sein de secteurs tels que la finance, la santé, les télécommunications et l’Internet grand public, sans oublier des universités et laboratoires axés sur la recherche scientifique, qui développent aujourd’hui rapidement leurs compétences en matière d’IA.

ThinkAI combine les capacités de conseil d’Atos en IA, soutenues par les experts de son Centre d’excellence en calcul avancé avec ses logiciels et solutions de sécurité, à l’instar de Atos HPC Software Suite s pour permettre aux entreprises de mettre en œuvre et industrialiser des technologies d’IA plus rapidement.

Fabricant d’IPU (Intelligence Processing Unit) basé au Royaume-Uni, Graphcore joue un rôle important dans l’offre ThinkAI d’Atos , qui vise à accélérer les applications d’IA pure et enrichir la simulation HPC traditionnelle grâce à l’IA. Les systèmes IPU-POD de Graphcore pour le développement des capacités de calcul des datacenters feront partie intégrante de ThinkAI .

Les deux entreprises ont d’ores et déjà accueilli leur premier client commun. En effet, l’un des fournisseurs de services cloud les plus importants de Corée du Sud utilisera les systèmes Graphcore au sein de ses datacenters cloud basés sur l’IA, dans le cadre d’un accord facilité par Atos.

« ThinkAI témoigne de l’engagement sans faille d’Atos, l’une des entreprises technologiques les plus réputées au monde, à développer l’intelligence artificielle. Le fait que Graphcore devienne un partenaire clé de la stratégie d’Atos en dit beaucoup sur la maturité de nos équipements matériels et logiciels, ainsi que sur la capacité de nos systèmes à satisfaire les besoins de nos clients », commente Fabrice Moizan, GM et SVP Ventes EMEAI et Asie-Pacifique chez Graphcore.

Agnès Boudot, SVP, Responsable des activités HPC & Quantique chez Atos précise : « Avec ThinkAI , nous donnons les moyens aux entreprises, tous secteurs confondus, d’innover grâce à l’IA. Les IPU et le logiciel Poplar® de Graphcore ouvrent la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises en leur permettant d’explorer le potentiel de l’IA, tout en bénéficiant de nos services de conseil sectoriel, nos solutions de sécurité et nos logiciels. Nous sommes impatients d’intégrer ces technologies de pointe à notre solution ThinkAI. »

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net .

A propos de Graphcore

Graphcore est l’inventeur de l’Intelligence Processing Unit (IPU), le microprocesseur le plus sophistiqué au monde, conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs en charges de travail pour l’intelligence artificielle.

L’IPU-M2000 est un rack pour serveur de 1U alimenté par 4 GC200 Mk2 Colossus de Graphcore qui offre 1 pétaFlops de calcul d’IA. Pour de nombreuses tâches d’intelligence artificielle, les systèmes IPU surpassent considérablement les derniers systèmes basés sur GPU.

Pour passer à grande échelle, les systèmes Graphcore IPU-POD offrent la possibilité d'exécuter des modélisations à l'échelle d’un serveur ou de partager les ressources de calcul entre plusieurs utilisateurs et tâches.

Depuis sa création en 2016, Graphcore a levé plus de 710 M$.

Plus d’informations : https://www.graphcore.ai

