AtoS : et IBM collaborent pour mettre l'intelligence artificielle et Red Hat OpenShift au service de la transformation des entreprises

Atos et IBM entendent développer des solutions conjointes qui utilisent le pouvoir de l’intelligence artificielle et l’IoT pour optimiser les opérations des entreprises des secteurs de l’industrie, la production et la logistique.

PARIS et ARMONK, N.Y., 19 janvier 2021 – Atos et IBM (NYSE: IBM ) renforcent aujourd'hui une alliance stratégique mondiale visant à aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et optimiser leurs processus métiers. L'alliance élargie se concentrera notamment sur le développement d’offres conjointes tirant profit des solutions verticales décarbonées d'Atos et de ses capacités de fourniture de services, soutenues par IBM.

Dans le cadre de cette alliance, les clients auront accès à des solutions d'automatisation adaptées aux spécificités de leur métier. Ces solutions utiliseront l'IA et le cloud hybride pour accélérer l’adoption de nouvelles technologies, augmenter la productivité et réduire les coûts. Atos et IBM collaboreront pour répondre à des défis métiers spécifiques afin de servir les secteurs de l'industrie, énergie & utilities, pétrole et gaz, distribution et transports.

Atos et IBM se concentreront sur :

Des solutions de gestion du cycle de vie des actifs – elles s'appuieront sur IBM Maximo pour aider les entreprises à optimiser leurs actifs afin d'accélérer encore la transformation numérique et maîtriser les risques. Les clients pourront ainsi identifier des axes d’optimisation de la production au niveau de chacune de leurs usines et au niveau de leur parc entier. D’autre part, ils bénéficieront d’une meilleure gestion de la continuité d’activité grâce à une visibilité en temps réel sur les opérations et sur les KPI.

– elles s'appuieront sur IBM Maximo pour aider les entreprises à optimiser leurs actifs afin d'accélérer encore la transformation numérique et maîtriser les risques. Les clients pourront ainsi identifier des axes d’optimisation de la production au niveau de chacune de leurs usines et au niveau de leur parc entier. D’autre part, ils bénéficieront d’une meilleure gestion de la continuité d’activité grâce à une visibilité en temps réel sur les opérations et sur les KPI. Des solutions de surveillance des actifs et d'optimisation des activités de MRO (maintenance, réparation et exploitation) – elles tireront parti d'IBM Maximo pour accroître l'optimisation des actifs et réduire les dépenses d'investissement. Les clients pourront ainsi adopter une approche prédictive des activités de MRO, entraînant une diminution des temps d'arrêt imprévus et une augmentation de la durée de vie des actifs, réduisant ainsi les dépenses en capital.

– elles tireront parti d'IBM Maximo pour accroître l'optimisation des actifs et réduire les dépenses d'investissement. Les clients pourront ainsi adopter une approche prédictive des activités de MRO, entraînant une diminution des temps d'arrêt imprévus et une augmentation de la durée de vie des actifs, réduisant ainsi les dépenses en capital. Des solutions d'optimisation de l'emballage, du transport et de la logistique qui permettront d'optimiser l'emballage, le transport et la logistique des produits tout en réduisant les dépenses.

qui permettront d'optimiser l'emballage, le transport et la logistique des produits tout en réduisant les dépenses. Des solutions SMART de contrôle et d'optimisation des déchets/énergie qui tireront parti des solutions IBM Watson et Red Hat OpenShift pour aider les fabricants et les entreprises de gestion des déchets à optimiser leur consommation d'énergie.

« Cette alliance avec IBM marque une nouvelle étape dans la stratégie d'Atos ; elle s’inscrit dans notre engagement visant à fournir des applications métiers concrètes à nos clients et va nous permettre de soutenir l’innovation. Elle est en parfaite adéquation avec notre approche sectorielle, dont l’objectif est de traduire la transformation numérique en bénéfices commerciaux tangibles », a déclaré Nourdine Bihmane, Directeur des activités de Décarbonation et Directeur Marchés de Croissance chez Atos. « IBM et Atos partagent une vision commune de la transformation numérique, centrée sur l’IA et les données. Ensemble, nous allons relever certains des défis les plus urgents auxquels les organisations sont confrontées et leur permettre d’optimiser leurs opérations au sein de leurs usines et infrastructures ».

« IBM entend accélérer la transformation numérique de ses clients en collaborant avec des partenaires parmi les plus innovants du monde et les plus à l’écoute des besoins des entreprises. L’extension de l’alliance entre IBM et Atos vient renforcer cette mission », a déclaré Bob Lord, SVP Cognitive Applications and Ecosystems, IBM. « Atos fournit des solutions de pointe qui optimisent les processus afin de générer des résultats tangibles pour les industries à forte intensité d'actifs. Il est essentiel de combiner les connaissances sectorielles d'Atos et son engagement en faveur du développement durable avec l’expérience étendue d'IBM en matière d'intelligence artificielle et de technologies de cloud hybride ouvert pour aider les clients à se moderniser ».

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

