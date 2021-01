AtoS : et OVHcloud signent un partenariat stratégique pour créer une solution cloud de confiance 100% européenne

Paris, France, le 26 janvier 2021 - Atos et OVHcloud annoncent la signature d’un partenariat stratégique pour fournir aux entreprises et organisations publiques des capacités et des services cloud de confiance, afin d’accélérer la transformation des entreprises partout dans le monde. OVHcloud et Atos vont créer une solution multi-cloud de pointe, 100 % européenne, combinant Atos OneCloud , le puissant guichet unique d’offres d'Atos, avec les solutions innovantes d’OVHcloud basées sur des infrastructures souveraines. En unissant leurs forces, les deux entreprises auront accès à un réseau commun de plus de 130 datacenters à travers le monde pour héberger des environnements privés dédiés.

Ce partenariat réaffirme les ambitions d'Atos et d'OVHcloud en matière de protection des données et de la vie privée. Les deux groupes s'appuient sur leurs engagements communs pour créer un environnement cloud de bout en bout unique, fiable et souverain, de l'infrastructure aux applications et espaces de données sectoriels. Les clients auront le contrôle total de leurs données et de leurs applications, qu'elles soient conservées dans des clouds publics, privés ou hybrides. Membres fondateurs de Gaia-X, l'association européenne pour les données et le cloud, Atos et OVHcloud collaborent pour fournir des garanties de conformité avec le futur cadre Gaia-X et d'autres réglementations européennes de protection de la vie privée comme le RGPD.

Ce partenariat offrira aux organisations à travers l'Europe des niveaux de sécurité inégalés lors de l'utilisation des technologies Cloud. OVHcloud a récemment reçu la qualification SecNumCloud de l'ANSSI, qui confirme que son offre de cloud privé répond aux plus hauts standards de sécurité. De son côté, Atos, en tant que numéro 3 mondial des services de sécurité, proposera des solutions de cybersécurité hébergées par OVHcloud, afin de renforcer la sécurité de certaines de ses solutions cloud stratégiques :

Services de chiffrement à la demande qualifiés par l'ANSSI et gestion de l'anonymat ;

Passerelles sécurisées pour accéder aux infrastructures et applications locales et distantes avec le plus haut niveau de contrôle et de confiance, même pour les travailleurs à distance ;

Services de détection et de visibilité, renforcés par des capacités de conseil qui alimentent des tableaux de bord de sécurité protégés, fournissant des données claires sur les indicateurs de risque.

« Le cloud et les données vont devenir une priorité stratégique pour les entreprises, renforçant la nécessité de disposer d'infrastructures et services à la fois fiables et personnalisables, pouvant être adaptés à des besoins spécifiques en termes de niveau de service, de sécurité, de souveraineté ou d'évolutivité. Notre initiative Atos OneCloud a été imaginée pour créer ce pont unique entre les solutions cloud et les besoins de nos clients. Nos partenaires sont au cœur de notre approche et nous sommes heureux d'accueillir OVHcloud dans notre écosystème. Notre collaboration repose sur de fortes synergies et, ensemble, nous allons faire entrer nos clients dans un cercle de confiance numérique grâce à notre offre de cloud européen », explique Yannick Tricaud, directeur général Europe du Sud chez Atos.

« L'accélération de la transformation numérique dans les secteurs public et privé a été significative, et nous sommes ravis de collaborer avec Atos pour construire des solutions communes de cloud computing répondant aux besoins spécifiques des organisations. L'expertise et l'excellence technologique d'Atos, associées au puissant écosystème d'OVHcloud, ainsi qu’à nos infrastructures souveraines et produits multi-cloud de pointe, apporteront une réelle valeur ajoutée au marché », a déclaré Michel Paulin, directeur général d'OVHcloud.

D’autre part, les deux entreprises poursuivent leur chemin vers la neutralité carbone, en offrant des plateformes et des services durables de bout en bout à l'échelle mondiale. Les deux entreprises ont récemment signé le Pacte pour des centres de données climatiquement neutres . OVHcloud soutiendra l'engagement d'Atos à respecter les accords sur les niveaux de décarbonation en fournissant des rapports sur les émissions carbone pour les solutions communes d'Atos et d'OVHcloud.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos d'OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans ses 31 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ces datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

