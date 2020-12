Communiqué de presse





Atos finalise l'acquisition d’Eagle Creek, un partenaire Salesforce Gold basé aux Etats-Unis

Irving (Texas) et Paris (France), le 15 décembre 2020 - Atos annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Eagle Creek Software Services (Eagle Creek), une société américaine de conseil en technologie et management spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients.

Les services d'Eagle Creek, combinés à ses 250 experts et leurs 700 certifications Salesforce et CRM, viennent renforcer le portefeuille de solutions d'Atos en matière de relation client d'entreprise, de développement d’applications de bout en bout et de business intelligence.

« Les entreprises entendent profiter des dernières innovations en matière de productivité et de collaboration et nous observons par conséquent une augmentation de la demande dans ces deux domaines, par des entreprises qui ont fait de l’agilité et du cloud leurs priorités. Eagle Creek a créé une entreprise leader dans la gestion de la relation client d’entreprise (ECRM) dont les forces, associées aux solides capacités d'Atos à fournir une expérience multicanale optimale, nous permettrons de répondre aux exigences croissantes de nos clients », a déclaré Bryan Ireton, directeur général d'Atos en Amérique du nord.



« Atos partage notre vision de la gestion de la relation client et notre volonté de fournir aux organisations les innovations nécessaires à la modernisation de leurs plateformes d’engagement client. Nous nous réjouissons d’aider Atos à mettre en œuvre cette vision, en aidant les entreprises à se rapprocher de leurs clients tout en améliorant leur efficacité opérationnelle », a déclaré Ken Behrendt, président d'Eagle Creek.

***

