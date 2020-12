AtoS : finalise l'acquisition d'Edifixio

Paris, France, 1er décembre 2020 – Atos annonce aujourd’hui avoir finalisé l’ acquisition d’Edifixio , une entreprise française de conseil et d’intégration Cloud et Salesforce. Fort du récent lancement d’ Atos OneCloud , une initiative unique pour accélérer de manière pro-active la migration de ses clients vers le Cloud à travers un guichet unique d’offres, Atos renforce ainsi sa position de leader dans le domaine des services de Cloud Public et Salesforce sur le marché français, en accueillant les 370 consultants d’Edifixio au sein de ses équipes.

L’approche Cloud personnalisée d’Edifixio s’accorde parfaitement avec la stratégie de transformation Cloud éprouvée d’Atos, qui repose sur des solutions et services sectoriels pour aider les entreprises à profiter plus rapidement de bénéfices commerciaux tangibles.

Grâce à cette acquisition, Atos disposera d’une expertise renforcée dans les domaines du conseil et des Data insights, ainsi que d’un portefeuille étendu de clients.

« Edifixio apporte à Atos une expertise Cloud complète, depuis le développement d’applications natives jusqu’à la migration d’applications vers le Cloud, en plus de services Salesforce, » explique Dominique Raviart, Directeur de la division IT Services, NelsonHall. « Cette acquisition est parfaitement alignée avec la stratégie Cloud d’Atos, récemment renforcée par l’initiative Atos OneCloud, qui s’appuie sur un guichet unique d’offres pour aider ses clients à accélérer leur transition vers le Cloud. »

***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Relations presse :

Marion Delmas | marion.delmas@atos.net | +33 6 37 63 91 99

Pièce jointe