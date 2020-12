Communiqué de presse





Atos finalise l'acquisition de SEC Consult, leader de conseil en cybersécurité

Vienne (Autriche) et Paris (France), le 18 décembre 2020 - Atos annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de SEC Consult , une société de conseil de premier plan dans le domaine de la cybersécurité, disposant d'un portefeuille solide et innovant. Cette acquisition permet à Atos d’enrichir son offre de conseil et renforcer la capacité de ses équipes à innover dans ce domaine.

Grâce à cette acquisition, Atos sera en mesure de développer de nouveaux domaines d'expertise en cybersécurité, notamment en matière de tests de sécurité comme les tests d’intrusion SAP et le red teaming, ainsi que de réponse aux incidents. D’autre part, Atos va étendre sa présence dans certaines régions clés, notamment l'APAC (Singapour, Thaïlande, Malaisie), tout en confirmant sa position de leader dans les services de cybersécurité dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) avec plus de 600 experts. Les clients actuels de SEC Consult bénéficieront quant à eux de services innovants, combinés à l’expertise étendue d'Atos et de sa position de leader mondial dans le domaine des services gérés de sécurité (MSSP).

Cette opération dans le domaine de la cybersécurité fait suite aux acquisitions de Paladion et de digital.security , réalisées en début d'année. Elle s’inscrit dans la vision d'Atos et son engagement à innover et se développer de manière continue dans le domaine du conseil en cybersécurité, pour maintenir sa position de leader mondial.

« Atos n’a de cesse d’enrichir et adapter sa vision du conseil en cybersécurité aux nouveaux défis auxquels sont confrontés les entreprises. Nous allons mettre tous nos efforts au service de cette approche, en poursuivant une croissance organique et non organique, et ce en restant toujours au plus près des besoins de nos clients », a déclaré Pierre Barnabé, Exécutive vice-président d’Atos en charge de sa division Big Data & Cybersécurité.

« Nous sommes ravis de faire officiellement partie du groupe Atos et de joindre nos forces à celles d'un leader du marché des services gérés de cybersécurité. Nous sommes impatients de travailler sur de nouveaux projets et d’entamer avec nos clients et employés ce nouveau chapitre », a déclaré Wolfgang Baumgartner, CEO de SEC Consult.

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 73 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

