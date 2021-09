AtoS : finalise l'acquisition de cryptovision, spécialiste allemand de la cryptographie, et renforce son portefeuille de produits de cybersécurité

Paris (France) et Munich (Allemagne), le 1 septembre 2021 – Atos annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de cv cryptovision GmbH , leader des produits et solutions cryptographiques de pointe pour la sécurisation des identités numériques. Cette acquisition permettra à Atos d’étoffer son portefeuille avec de nouvelles capacités techniques et produits de cybersécurité, ainsi que de développer ses activités sur le marché européen du secteur public et de la défense, renforcer sa position dans les initiatives gouvernementales mondiales en matière d'identité électronique et étendre sa présence sur les marchés IoT émergents.



cryptovision conçoit, développe et met en œuvre des solutions, logiciels et équipements de cryptographie. Fabriqués en Allemagne, ses produits sont conformes aux réglementations, certifications et normes de sécurité les plus exigeantes. Ils sont certifiés par l’Office fédéral de la sécurité de l’information allemand, accrédités par l’OTAN, certifiés aussi selon les critères communs, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et d'autres normes internationales d'identification électronique.

L’acquisition de ce spécialiste en cybersécurité s’ajoute à celles de Paladion, digital.security, SEC Consult, In Fidem et Motiv réalisées au cours des derniers mois. Elle renforce le positionnement d’Atos en tant que partenaire de confiance clé dans le domaine de la cybersécurité pour les entreprises internationales dans leur transformation digitale.

Pour en savoir plus sur les solutions de cybersécurité d’Atos dédiées aux grandes organisations publiques et privées, rendez-vous sur : https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite .

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Relations investisseurs :

Gilles Arditti | gilles.arditti@atos.net | +33 1 73 26 00 66

Contacts presse Atos :

Global : Lucie Duchateau | lucie.duchateau@atos.net | +33 7 62 85 35 10

Allemagne : Stefan Pieper | stefan.pieper@atos.net | +49 178 4686875





Pièce jointe