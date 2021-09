AtoS : finalise l'acquisition de la société américaine de business intelligence Visual BI

Irving (Texas) et Paris (France) – Le 3 septembre 2021 - Atos annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Visual BI, une société américaine en forte croissance et l’un des leaders de l'analyse des données et de la Business Intelligence (BI) dans le cloud.



En intégrant à son portefeuille le savoir-faire, les services de conseil et les partenariats de Visual BI en matière de données dans le cloud, et ses plus de 180 employés, Atos renforce sa capacité à répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de BI et d'analyse en environnements cloud, de la centralisation des données à l’offre de renseignements à forte valeur ajoutée.

Cette opération, tout comme l’acquisition de Maven Wave en 2020 , soutient la vision stratégique d’Atos qui place les données et le cloud au cœur de la transformation numérique.

Pour en savoir plus sur la manière dont Atos améliore les activités grâce à l'analyse des données dans le cadre de stratégies de cloud public, privé et hybride, consultez le site Web d’Atos .

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

