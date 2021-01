AtoS : finalise l'acquisition de la société canadienne de cybersécurité In Fidem

Paris, le 20 janvier 2021 – Atos annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'In Fidem , une société de conseil spécialisée dans la cybersécurité, basée au Canada. In Fidem possède une forte expertise en sécurité cloud, identité numérique, gestion des risques, opérations de sécurité, enquêtes informatiques (forensics) et lutte contre les cybercrimes. Atos élargit ainsi son portefeuille de clients internationaux et son expertise dans le domaine des services de cybersécurité. En investissant dans les entreprises et talents canadiens, Atos entend apporter une valeur ajoutée aux clients locaux.

Cette opération dans le domaine de la cybersécurité fait suite aux acquisitions de Paladion , digital.security et SEC Consult , réalisées au cours des derniers mois dans différents pays. Elle s’inscrit dans la stratégie de développement continu d’Atos sur les marchés stratégiques, renforçant sa position de leader mondial des services de cybersécurité, du conseil et de l’innovation.

« Atos et In Fidem unissent aujourd'hui leurs expertises pour apporter une valeur ajoutée à nos équipes et à nos clients, au Canada et dans le monde entier », déclare Pierre Barnabé, SEVP, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos. « Nous sommes ravis d'accueillir les plus de 100 consultants d'In Fidem afin d’enrichir nos capacités en cybersécurité et renforcer notre leadership en matière de solutions digitales sécurisées et décarbonées . »

« Atos comprend et rejoint notre objectif de soutenir nos clients avec des équipes pluridisciplinaires. Atos partage également notre vision d'entreprise qui place la confiance et la sécurité de nos clients au cœur de notre activité. En combinant nos forces, nous améliorerons les services offerts à nos clients, » ajoute Matthieu Chouinard, CEO d'In Fidem.

Pour en savoir plus sur les solutions de cybersécurité d’Atos pour les grandes organisations privées et publiques : https://atos.net/fr/solutions/cybersecurite .

