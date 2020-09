AtoS : innocent Drinks équipe son usine neutre en carbone des technologies de pointe d'Atos

Paris, le 28 septembre 2020 - Atos, leader global de la transformation digitale, annonce ce jour la signature d'un contrat avec la société innocent Drinks pour fournir les technologies numériques de son usine « the blender », la première usine neutre en carbone de la marque de smoothies et jus de fruits, située dans le port de Rotterdam.



Atos va fournir à innocent une suite de solutions de pointe, notamment des réseaux LAN et WIFI actifs grâce à une technologie ainsi que des systèmes de calcul et de stockage de pointe, le tout soutenu par un ensemble de services professionnels et une assistance à la maintenance.

En parallèle, innocent bénéficiera d'une meilleure efficacité opérationnelle et d'une sécurité accrue grâce à une solution Cloud fournie par Atos, qui permet de gérer les réseaux WIFI depuis « the blender » à Rotterdam et à distance depuis le siège londonien de innocent, Fruit Towers.

D’autre part, la collecte et l’analyse de données, associées à des technologies de calcul et de stockage évolutives, permettront à innocent de surveiller et ajuster la consommation d'énergie de l'usine tout en optimisant l’utilisation des ressources, afin de soutenir ses objectifs de décarbonation.

En choisissant Atos, innocent accélère la transition de son modèle et de ses processus de production, afin que les opérations de mélange et de mise en bouteille soient réalisées de manière consolidée et non plus gérées par de multiples producteurs de fruits. innocent entend ainsi réduire d'environ 25 % le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de son activité et diminuer de 10 % son empreinte carbone.

Andy Joynson, chef mélangeur, innocent a déclaré : « Les solutions numériques fournies par Atos vont jouer un rôle clé dans la création d'une usine numérique à l'épreuve du temps, où nous pourrons fabriquer nos boissons de bout en bout de manière durable. »

Eric Grall, responsable mondial de l'industrie manufacturière chez Atos, a déclaré : « Une entreprise innovante et moderne comme innocent doit pouvoir se reposer le meilleur de la technologie et c'est ce que nous allons fournir pour son usine neutre en carbone, the blender, via une solution intégrée de bout en bout. En permettant à innocent de centraliser ses processus de fabrication via un écosystème de technologies, nous soutenons son ambition d’exercer une influence positive sur la société et sur la planète ».

Atos a placé la décarbonation au cœur de sa stratégie commerciale, en s'appuyant sur ses propres succès en la matière et sur son expertise dans les technologies numériques vertes.

