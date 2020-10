AtoS : , lauréat des Grand Prix du Business et de la Gouvernance Responsables 2020

Paris, le 7 octobre 2020 –Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir reçu le « Grand Prix » à l’occasion de la 4ème édition des Grand Prix du Business et de la Gouvernance Responsables. Décernés par l’Institut du Capitalisme Responsable, ces prix, récompensent les entreprises les plus remarquables en matière de gouvernance et de « pensée intégrée » (Integrated Thinking).

Cette récompense démontre une nouvelle fois l’effort et l’engagement d’Atos à mettre en œuvre une dynamique vertueuse appelée à générer de la performance à travers ses valeurs sociétales et en particulier de décarbonation. L’ambition d’Atos est en parfaite adéquation avec sa raison d’être qui est de contribuer à construire un espace numérique sécurisé et décarboné.

« La crise de la Covid 19 marque un tournant dans la prise de conscience de plus en plus forte de favoriser une approche globale de l’entreprise. Il s’agit de mettre en cohérence toutes ses dimensions économique, sociale, sociétale, financière, environnementale, éthique et de gouvernance avec l’ensemble de ses parties prenantes. Fort de notre leadership en matière de responsabilité sociale d’entreprise et de nos ambitions environnementales renforcées, avec notre engagement d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2035 sur l’intégralité des « scopes » 1, 2 et 3, Atos s’engage dans la décarbonation de ses clients et renforce ses offres pour les aider à contribuer à une croissance durable, tout en les accompagnant dans leurs défis métiers. Il n’y a pas d’antinomie entre ces différentes dimensions de décarbonation, au contraire. Le fait de pouvoir développer un business de décarbonation est le meilleur engagement de durabilité que l’on puisse prendre. » déclare Elie Girard, Directeur Général d’Atos.

Lien vers le communiqué de presse de l’Institut du Capitalisme Responsable

Pour en savoir plus sur l’ambition d’Atos de devenir le leader du Numérique Sécurisé et Décarboné.

