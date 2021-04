AtoS : Communiqué

Communiqué

Paris, France – 1er avril 2021 – À la suite du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 31 mars 2021, Atos confirme que son Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 12 mai 2021, à huis clos.

Dans le cadre de l’approbation par les actionnaires des comptes consolidés du Groupe au titre de l’exercice 2020 lors de l’Assemblée Générale Annuelle, les Commissaires aux Comptes ont émis une réserve pour limitation de travaux portant sur deux entités juridiques américaines représentant 11% du chiffre d’affaires consolidé 2020 et nécessitant des travaux supplémentaires.

À l’exception de cette réserve, les comptes consolidés du Groupe sont certifiés et les états financiers publiés le 18 février 2021 restent inchangés. À ce jour, aucune anomalie n’a été identifiée par la Société sur les deux entités américaines qui serait significative pour les comptes consolidés.

Ci-dessous le texte de la réserve formulée par les commissaires aux comptes :

Au cours de nos travaux d’audit, nous avons identifié, dans deux entités du groupe situées aux Etats-Unis (Atos IT Solutions and Services Inc. et Atos IT Outsourcing Services LLC), plusieurs points de faiblesses du contrôle interne relatif au processus d’élaboration de l’information financière et à la comptabilisation du chiffre d’affaires conformément à la norme IFRS 15, qui ont conduit à constater plusieurs erreurs comptables, ainsi qu’un risque de contournement des contrôles.

Le chiffre d’affaires et la marge opérationnelle de ces deux entités représentent environ 11% du chiffre d’affaires consolidé et 9% de la marge opérationnelle consolidée.

Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la direction du groupe a fait appel à des cabinets externes qui ont réalisé des travaux complémentaires afin d'obtenir les éléments nécessaires pour démontrer l’absence d’anomalies significatives dans les comptes de ces entités américaines, et ont été chargés d’une mission d’investigation indépendante.

Malgré les procédures d’audit additionnelles que nous avons mises en œuvre dans ces circonstances, nous n’avons pas pu réaliser dans le calendrier l’ensemble des travaux nécessaires afin d’obtenir des éléments suffisants et appropriés sur la comptabilisation du chiffre d’affaires et des comptes associés de ces deux entités US, et sur l’absence d’anomalies significatives pour les comptes consolidés.

Atos réaffirme son attachement au respect des standards les plus élevés et, dans ce cadre, est déterminé à renforcer ses contrôles et processus préventifs au travers d’un plan d’actions détaillé.

