AtoS : En Slovénie, le premier supercalculateur EuroHPC mis en opération tire sa puissance du BullSequana d'Atos

Basé sur le BullSequana XH2000 d'Atos, le supercalculateur « Vega » a été inauguré à l'Institut des sciences de l'information (IZUM) en Slovénie

Maribor (Slovénie), Paris (France) 21 avril 2021 - Atos et l'Institut des Sciences de l'Information (IZUM) de Maribor, en Slovénie, annoncent aujourd'hui que le premier supercalculateur EuroHPC est désormais opérationnel. Baptisé Vega, ce supercalculateur repose sur l' architecture BullSequana XH2000 d'Atos. Il a été inauguré lors d’une cérémonie organisée par IZUM, en présence du Premier ministre slovène, Janez Janša, ainsi que de la Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, de la Ministre de l'éducation, des sciences et des sports, Simona Kustec, et du Directeur exécutif de l'entreprise commune EuroHPC, Anders Dam Jensen.

Installé à IZUM, une institution publique d'infrastructure et un organisme de recherche établi par le gouvernement slovène, Vega est le plus grand supercalculateur du pays. Il sera utilisé pour soutenir le développement d'applications scientifiques, publiques et industrielles de pointe dans de nombreux domaines, notamment la médecine personnalisée, la bio-ingénierie, les prévisions météorologiques, la lutte contre le changement climatique et la découverte de nouveaux matériaux et médicaments.

Il fournira aux chercheurs slovènes et du réseau EuroHPC une infrastructure moderne capable de fournir des performances optimales pour le calcul, le traitement des données, l'analyse des données à haute performance (HPDA), l'intelligence artificielle (IA) et le développement de modèles d'apprentissage automatique, ainsi qu’un réseau rapide pour échanger avec d'autres centres de calcul en Slovénie et en Europe.

Aleš Bošnjak, directeur d'IZUM : « Nous sommes ravis d'annoncer la mise en service du premier supercalculateur EuroHPC, ici en Slovénie. Vega promet de faire avancer de manière significative nos projets de recherche et d'innovation, en particulier les objectifs de conception de notre projet HPC RIVR. En démultipliant les capacités offertes aux chercheurs et utilisateurs slovènes et européens des secteurs public et industriel, ces derniers pourront relever de nouveaux défis et contribuer davantage aux initiatives HPC régionales et européennes. »

Baptisé Vega en l'honneur du mathématicien slovène Jurij Vega, le nouveau supercalculateur pétascale sera détenu et exploité par l'entreprise commune EuroHPC (The European High-Performance Computing Joint Undertaking). Capable d’atteindre plus de 6,8 pétaflops (6,8 millions de milliards de calculs par seconde), le système figurera parmi les 50 plus puissants supercalculateurs au monde.

Agnès Boudot, Senior Vice-Présidente, Responsable de la division HPC & Quantique chez Atos, conclut : « En tant que premier fabricant européen de supercalculateurs, nous sommes fiers de contribuer à faire progresser la recherche et l'innovation en Slovénie et en Europe. En tant que ressource du programme et du réseau EuroHPC, Vega fait partie d'un écosystème européen de supercalculateurs de classe mondiale. Il aidera l'Europe à être compétitive sur la scène internationale dans des domaines stratégiques tels que l'intelligence artificielle, la bio-ingénierie et la lutte contre le changement climatique. »

Atos a remporté un contrat de 17,3 millions d'euros sur 5 ans pour la livraison, l'installation et la maintenance du supercalculateur BullSequana XH2000 « Vega ».

###

Informations techniques

12 x lames de BullSequana XH2000 Direct Liquid cooling

Performance Linpack 6.8PF (Rmax)

960 nœuds de CPU avec des processeurs AMD EPYC 7H12

60 nœuds GPU avec 4 GPU NVIDIA A100 Tensor Core chacun

Total de 325 To de mémoire

1PB de stockage utilisable pour le stockage haute performance

18PB de stockage utilisable pour le stockage de grande capacité

Interconnexion Infiniband HDR

38 x nœuds de service Atos Sequana série x400

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

Pièce jointe