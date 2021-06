AtoS : La DSI de la CNAF s'associe à Atos et HashiCorp pour gagner en agilité dans le cadre de la réforme de l'allocation logement

La Direction des systèmes d'information (DSI) de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) a choisi Atos et HashiCorp pour l'aider à améliorer ses règles de gouvernance informatique, dans la continuité de son programme de transformation digitale. Dans ce contexte, Atos et HashiCorp ont été mandatés en 2020 par l'établissement public pour engager une démarche DevOps et « infrastructure as code », afin de renforcer sa capacité à déployer des applications très rapidement et gérer des projets de manière agile, en prévision de la réforme de l'allocation logement entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

La réforme de l'allocation logement implique une révision de la méthode de calcul, pour tenir compte des ressources des douze derniers mois glissants et non plus des revenus des années précédentes des allocataires, avec une actualisation trimestrielle. Afin d'être capable de s'adapter à ces changements d'un point de vue informatique et structurel, la DSI de la CNAF a choisi d'adopter Terraform Enterprise, la solution d'infrastructure-as-code d'HashiCorp. Assurant la dématérialisation des infrastructures digitales et donc la création et la gestion rapides de ressources informatiques, la plateforme d'HashiCorp a été pensée pour faciliter la mise en place d'un environnement DevOps en permettant de gérer simplement plusieurs environnements.

Le choix de Terraform Enterprise est l'aboutissement de plusieurs mois d'expérimentation effectuée grâce à la version Open Source de la solution. Atos a accompagné la DSI de la CNAF tout au long du processus, notamment dans la mise en place des outils, processus et bonnes pratiques nécessaires pour adopter une démarche véritablement DevOps et ainsi améliorer ses règles de gouvernance informatique.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre HashiCorp et Atos, dont la finalité est de promouvoir une vision commune de la gestion des infrastructures Cloud, centrée sur la sûreté, la sécurité, la connectivité et l'agilité. Dans le cadre de ce partenariat, Atos proposera à ses clients de combiner son expertise aux solutions HashiCorp pour évoluer vers des plateformes cloud modernes.

« La DSI de la CNAF a très tôt pris la mesure des avantages d'un basculement de ses outils numériques vers le cloud et l'adoption d'une approche agile est la suite naturelle de son parcours de transformation. Nous sommes ravis de travailler avec HashiCorp sur ce projet passionnant et de mettre à la disposition de la DSI de la CNAF notre expérience dans la transformation des établissements publics », a déclaré Nicolas Tricot, Directeur des Ventes France Public-Social, Atos.

« L'écosystème français d'HashiCorp continue de se développer. En y ajoutant Atos, nos clients communs bénéficieront d'une expertise et de ressources accrues pour les aider dans leur transformation vers un modèle de fonctionnement basé sur le cloud », a déclaré Michelle Graff, Global Channel Chief, HashiCorp. « L'influence et l'étendue de la clientèle d'Atos vont permettre d'étendre la portée et l'échelle de notre activité EMEA. »

« Dans le cadre du projet de réforme du mode de calcul de l'allocation logement, accompagné par Atos, un groupe Infra-DevOps a été créé pour promouvoir et mettre en place la méthodologie DevOps. Les travaux du groupe ont permis entre autres de réduire considérablement les délais de mise à disposition des infrastructures en utilisant des fichiers descripteurs ou scripts permettant de gérer une infrastructure virtuelle conformément au principe d'une « Infrastructure As Code », assurant ainsi l'automatisation d'un déploiement applicatif jusqu'en production » ajoute Fabrice Charraire, Directeur de la Direction des Opérations et Ingénierie Technique (DOIT), CNAF.

À propos de la Cnaf

Pilotée par la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf), la branche Famille est présente sur tout le territoire grâce à son réseau de 101 caisses d'Allocations familiales. La branche Famille est l'une des cinq composantes du régime général de la Sécurité sociale avec la Maladie, les Risques professionnels, la Retraite et le Recouvrement. Le Gouvernement et le Parlement déterminent les missions de la Branche, les prestations qu'elle verse et ses ressources. La branche Famille couvre trois grands domaines :

L'accompagnement des familles (allocations familiales, financement des modes d'accueil individuel et collectif de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, politiques de soutien à la parentalité) ;

les aides personnelles au logement ;

les prestations de solidarité (Rsa, Prime d'activité, allocation aux adultes handicapés (Aah)).

Une convention d'objectifs et de gestion (Cog), renouvelée tous les cinq ans, et soumise au vote du conseil d'administration de la Cnaf, contractualise les relations entre l'État et la Cnaf. La Cog 2018-2022 fixe deux objectifs : développer des services aux allocataires et garantir la qualité et l'accès aux droits en modernisant le modèle de production.

Le ministère chargé des Solidarités et de la Santé et celui de la direction de la sécurité sociale du Ministère de la Santé et des Solidarités assure la tutelle de la Cnaf. A ce titre, elle a versé en 2019, 94,6 milliards de prestations aux 13,6 millions d'allocataires affiliés.

Les besoins en traitements informatiques sont confiés à la Direction générale déléguée aux Systèmes d'Information (DGSI).

Elle gère le SI de la branche Famille conformément aux objectifs de la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) et du schéma directeur (SDSI).

Elle a pour missions de :

développer, maintenir et coordonner les systèmes d'information de la branche Famille ;

assurer la production informatique ;

promouvoir l'innovation technologique au service des métiers.

À propos de HashiCorp

HashiCorp est leader en matière de logiciels d'automatisation des infrastructures multi-cloud. La suite logicielle HashiCorp permet aux organisations d'adopter des flux de travail cohérents pour approvisionner, sécuriser, connecter et exploiter toutes infrastructures pour tous types d'applications. Les outils open source de HashiCorp : Vagrant™, Packer™, Terraform®, Vault, Consul®, Nomad™, Boundary, et Waypoint™ sont téléchargés des dizaines de millions de fois chaque année et sont largement adoptés par les sociétés Global 2000. Les versions d'entreprise et de services gérés de ces produits améliorent les outils open source en y ajoutant des fonctionnalités qui favorisent la collaboration, l'exploitation, la gouvernance et les fonctionnalités de centres de données multiples. Le siège social de la société est situé à San Francisco, bien que 85 % des employés de HashiCorp travaillent à distance, répartis stratégiquement dans le monde entier. HashiCorp bénéficie du soutien de Bessemer Venture Partners, Franklin Templeton, Geodesic Capital, GGV Capital, IVP, Mayfield, Redpoint Ventures, T. Rowe Price funds and accounts et True Ventures.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

