Atos finalise l’acquisition d’Ipsotek

Cette acquisition vient renforcer la position de leader d’Atos sur le marché de l’Edge Computing et de la vision artificielle

Paris (France), Londres (Royaume-Uni), le 1er juin 2021 – Atos annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition d’Ipsotek, fournisseur de référence de logiciels d’analyse vidéo enrichis par intelligence artificielle (IA). Cette acquisition stratégique permet à Atos de renforcer sa position de leader sur le marché de l’intelligence artificielle et du machine learning en périphérie de réseau (Edge AI/ML) et de la vision artificielle grâce à l’ajout à son portefeuille de fonctionnalités logicielles et propriétaires clés, qui lui permettront d’offrir à ses clients une offre unique dans divers secteurs.

D’ores et déjà acteur majeur du marché, et plus spécifiquement de la vision artificielle, Atos propose des solutions Edge de bout en bout, de l’infrastructure aux services professionnels d’IA/ML. Reconnu par Gartner comme Innovateur technologique de l’année 2020 en matière d’Edge AI, Atos continue à présent de renforcer son expertise et sa capacité à innover en accueillant près de 50 spécialistes au sein de son équipe pour concevoir des solutions d’analyse vidéo enrichies par intelligence artificielle stratégiques pour les applications critiques.

« Outre l’ajout d’un composant technologique de premier plan destiné au marché florissant des solutions Edge, le portefeuille d’Ipsotek complète la proposition de valeur d’Atos en matière de conseil et correspond aux besoins de secteurs stratégiques en plein essor, tels que le secteur public, le commerce de détail, la fabrication, les transports et les infrastructures critiques », commente Patrick Heffernan, Practice Manager et analyste principal chez TBR. « Avec plus de 600 projets réalisés dans 38 pays, l’expérience et l’envergure d’Ipsotek sont sans équivoque, et permettent à TBR d’anticiper une intégration fluide et mutuellement bénéfique. »

